Serie A: Cavani show, il Napoli vince 5-3 a Torino

La 30.ma giornata si conclude con un posticipo che regala mille emozioni fino alla fine. A Torino, il Napoli batte 5-3 i granata grazie a una doppietta di Cavani negli ultimi sei minuti. La squadra di Mazzarri apre le marcature al 10' con Dzemaili ma viene raggiunta da Barreto (30'). Ancora Dzemaili fa 2-1 a inizio ripresa ma il Toro ribalta il match con Jonathas (rigore) e Meggiorini. All'81' il tris di Dzemaili, prima dello show del Matador.

LA PARTITA

Zero allenamenti con la squadra nelle ultime due settimane. Due giorni di viaggio intercontinentale che lo portano a Torino - e in Italia - solamente ventiquattro ore prima della partita. Venticinque minuti in campo, il tempo sufficiente per provocare un calcio di rigore e, poi, rimediare al danno con una doppietta negli ultimi sei minuti. Edinson Cavani si carica sulle spalle il Napoli e lo riporta al secondo posto di questo campionato. Due punti in più del Milan e otto sopra la Fiorentina, perché ormai si gioca (ufficiosamente) per secondo e terzo posto e solamente verso il basso, d'ora in poi, la squadra di Mazzarri dovrà guardare.



La partita dell'Olimpico è follia traslata su un campo da calcio. Nel primo tempo succede che Dzemaili rompe il ghiaccio con un gran destro sugli sviluppi di un corner (10'), a cui Barreto - per il Torino - rimedia dopo una serie di rimpalli favorevoli (30'). Hamsik, dal dischetto, ha la palla dell'1-2 (38') dopo un fallo di Darmian su Maggio, ma Gillet è strepitoso nella risposta. Il Napoli, con Cavani lasciato inizialmente in panchina, in attacco soffre la mancanza d'imprevedibilità garantita dal dinamismo dell'uruguaiano. Con Pandev e Insigne (in coppia) non è certo la stessa cosa, perché il macedone viaggia al rallentatore mentre l'Under 21 non trova spazi (quelli garantiti col Matador in campo) dove infilarsi. Non è dunque un caso che anche il secondo gol, sempre opera di Dzemaili, arrivi con un'altra conclusione dalla distanza (47').



Il Torino si rianima grazie a un regalo di Cavani, che al 74' colpisce col braccio un cross di Masiello e consente a Jonathas di infilare il 2-2 su rigore. Muta completamente l'inerzia della gara e 240 secondi più tardi, complice uno svarione di Britos, Meggiorini salta Rosati per il 3-2 che - a questo punto - sembra definitivo. Non lo è per Cavani, che prima (a sei dal termine) pennella una punizione sopra la barriera e poi (minuto 90) infilza il Torino con un colpo di testa su assist di Armero. Sono 22 in campionato e 97 con la maglia del Napoli: superato Careca e raggiunto Altafini al quarto posto della classifica di tutti i tempi.

LE PAGELLE



Dzemaili 8 - Cavani si prende la scena con la doppietta nel finale, ma il tris di qualità con cui illumina la partita lo rende il migliore in campo. Governa il centrocampo (al posto di Inler) con un'autorevolezza da campione.



Cavani 7,5 - Alieno vero. Causa un calcio di rigore e reagisce con due gol decisivi: per qualsiasi squadra potrebbero essere i 63 milioni di euro meglio spesi di sempre.



Insigne 5 - Limitato da una condizione fisica scarsa, non si vede mai nell'ora di gioco concessagli da Mazzarri.



Cerci 6,5 - Primo tempo tutto scatti, dribbling e tocchi di fino, nella ripresa si spegne minuto dopo minuto.



Darmian 5 - Provoca il rigore su Maggio con un fallo a dir poco ingenuo. Dalla sua parte sono spesso guai seri.

IL TABELLINO



TORINO-NAPOLI 3-5

Torino (4-2-3-1): Gillet 6,5; Darmian 5, Glik 6, Rodriguez 6, D'Ambrosio 6 (12' st S. Masiello 6); Basha 5,5, Gazzi 5,5; Cerci 6,5, Vives 6 (12' st Meggiorini 6,5), Santana 5,5; Barreto 6,5 (21' st Jonathas 6,5).

A disp.: Coppola, Di Cesare, Ogbonna, Bakic, Caceres, Menga, Stevanovic, Bianchi, Diop. All.: Ventura 6,5

Napoli (3-4-1-2): Rosati 5,5; Gamberini 6, Cannavaro 6, Britos 4 (34' st Armero 6,5); Maggio 6,5, Behrami 5,5, Dzemaili 8 (42' st Rolando sv), Zuniga 6; Hamsik 5,5; Pandev 5,5, L. Insigne 5 (20' st Cavani 7,5).

A disp.: Colombo, Crispino, Grava, Mesto, Donadel, Inler, Radosevic, El Kaddouri, Calaiò. All.: Mazzarri 6,5

Arbitro: Giannoccaro

Marcatori: 10', 2' st e 36' st Dzemaili (N), 30' Barreto (T), 29' rig. Jonathas (T), 33' st Meggiorini (T), 39' st e 45' st Cavani (N)

Ammoniti: Basha, Rodriguez, Gazzi (T); Behrami (N)

Espulsi: -

Note: al 39' Gillet para un rigore ad Hamsik (N)

CESARE ZANOTTO