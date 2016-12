Cambiasso: "Giovinco, scusa". Prima espulsione in Europa

foto SportMediaset 20:57 - Prima espulsione di Cambiasso da quando gioca in Europa: undici stagioni tra Real Madrid e Inter con la casella bianca alla voce cartellini rossi. Fino ai secondi finali di Inter-Juve e a quel fallaccio su Giovinco. Un intervento di frustrazione che ha rischiato di far molto male al bianconero. Il centrocampista si pente in diretta tv: "Sono arrivato scomposto, mi sono scusato in campo con Sebastian e poi negli spogliatoi sono andato a trovarlo". da quando gioca in Europa: undici stagioni tra Real Madrid e Inter con la casella bianca alla voce cartellini rossi. Fino ai secondi finali di Inter-Juve e a quel fallaccio su Giovinco. Un intervento di frustrazione che ha rischiato di far molto male al bianconero. Il centrocampista si pente in diretta tv: "Sono arrivato scomposto, mi sono scusato in campo con Sebastian e poi negli spogliatoi sono andato a trovarlo".

Le condizioni di Giovinco, comunque, non preoccupano. Per lui una forte contusione alla caviglia che non dovrebbe pregiudicare la convocazione per la partita di Champions col Bayern.