La moviola di Inter-Juventus e della 30.esima giornata

INTER-JUVENTUS 1-2, arbitro Rizzoli L'episodio più clamoroso della partita- per Paparesta- è al 27' del secondo tempo, quando Cassano viene atterrato da Chiellini in area. E' molto grave l'errore perché l'arbitro addizionale Valeri è a un metro dal fallo. "Più lo vedo- dice Paparesta- più non capisco come sia stato possibile non fischiare il fallo". Stramaccioni, rivedendo l'episodio, ricorda in diretta a Premium Calcio che l'Inter non ottiene un rigore da 19 giornate.



Meno evidente perché più difficile da giudicare, ma assolutamente da sanzionare col rigore, il fallo di Handanovic in uscita su Vidal. Il portiere nerazzurro interviene una prima volta sul pallone, poi lo stesso schizza in aria e- a questo punto- Handanovic si disinteressa e fa cadere Vidal. Anche questo è un rigore non concesso nella sfida di San Siro.

TORINO-NAPOLI, arbitro Giannoccaro

Giusto il primo rigore concesso al Napoli e sanzione (giallo) a Darmian da manuale. Il penalty era comunque da da ribattere perché D'amborisio entra prima in aera. Sul gol di Dzemaili la posizione di Maggio è ininfluente, gol quindi da convalidare. Ben valutato anche l'intervento di Cannavaro su Meggiori, col difensore del Napoli che entra pulito sul granata.

Sono involontari i falli di mano in area di Zanetti e Bonucci. E' assolutamente regolare il gol del 2-1 della Juve (Quagliarella riesce a crossare per Matri prima che la palla esca dal campo) e fuori discussione il rosso a Cambiasso per l'intervento violento su Giovinco. Per l'argentino dell'Inter è la prima espulsione in Europa tra Real Madrid e Inter.

CHIEVO-MILAN, Celi

Cesari segnala qualche timida protesta del Chievo in occasione della punizione dalla quale nasce il gol di Montolivo. Ma Celi non sbaglia fischiando il fallo di Cesar su Balotelli. Decisione corretta perché l'arbitro vede come il giocatore del Chievo interrompa la progressione dell'attaccante rossonero. Sarebbe stato giusto mostrare anche il cartellino giallo. Sulla battuta della punizione, Montolivo scatta in posizione regolare.

PALERMO-ROMA 2-0, arbitro Calvarese

In avvio di secondo tempo, c'è un fallo di Morganella su Marquinho non sanzionato. Poteva starci il calcio di rigore. Osvaldo viene parzialmente graziato al 17' della ripresa, quando viene solo ammonito per una reazione nei confronti di Munoz. Se la cava col giallo, ma il provvedimento ha comunque un'importante ricaduta: l'italo-argentino, diffidato, sarà squalificato e si perderà il derby con la Lazio.

LAZIO-CATANIA 2-1, arbitro Massa

Al 30' del secondo tempo c'è un fallo netto di Alvarez su Kozac non punito: era rigore per la Lazio, che conquista il dischetto sei minuti dopo per l'intervento di Bellusci su Ederson: l'arbitro vede bene, giusta la concessione del penalty.