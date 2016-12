De Laurentiis: "Campionato falsato, pronto a mollare tutto"

- Dopoancheattacca la Lega di A. Non per il caso, ma per il turno di campionato tutto al sabato: "Non c'è gente che pensa e utilizza il cervello. Che bisogno c'era di giocare sabato quando in Inghilterra, Germania, Spagna e Francia vanno in campo il giorno di Pasqua? Potevamo farlo a Pasquetta o addirittura il martedì. Così si falsa il campionato". Il presidente del Napoli poi minaccia: "Pronto ad andare via".

"Non voglio sembrare sempre il bastian contrario: mi trovo in mezzo ad un mondo che non condivido. Se è questo, mollo tutto e me ne vado. Non sono d'accordo con il sistema Paese Italia e con il teatrino politico. Ci sono i responsabili di questo caos che ci porteranno ad una nuova finanziaria pesante. L'assenza della Lega mi infastidisce, la Lega e' casa mia e si comporta in maniera inadeguata", ha tuonato il presidente del Napoli, a Marte Sport Live.

Poi invoca una rivoluzione in Lega: "E' arrivato il momento di cacciare via tutti ed assumere gente nuova. Purtroppo non possiamo rifiutare i giocatori delle nazionali". De Laurentiis è stizzito per i vari ritardi che hanno portato Cavani ad aggregarsi alla squadra solo venerdì, già a Torino.