La Juve batte 2-1 l'Inter a San Siro e vede lo scudetto

Quella sconfitta bruciava ancora. La Juve si prende la rivincita sull'Inter a San Siro e vola verso il suo secondo scudetto consecutivo. Bianconeri più squadra, nerazzurri meglio nella ripresa ma il cuore e l'orgoglio non bastano. E Buffon fa due paratone decisive.

LA PARTITA

Pronti via e la Juve passa: merito di Quagliarella, che batte Handanovic con uno dei colpi del suo repertorio. Tiro dalla distanza e primo gol ai nerazzurri in carriera. Un siluro da applausi ma difesa dell'Inter colpevolissima, con Ranocchia e Samuel che lasciano troppo spazio all'attaccante. Freddata la San Siro nerazzurra ma è immediata la reazione degli uomini di Stramaccioni che confezionano due grandissime occasioni ravvicinate prima su conclusione di Cassano e poi su colpo di testa a un metro dalla porta di Palacio. La Juve deve ringraziare Buffon, che compie altrettanti miracoli grazie a una reattività strepitosa.



Due opportunità e poco altro per l'Inter, che fatica a trovare spazi tra le maglie dei bianconeri: la squadra di Conte pressa bene con i centrocampisti ed è attentissima in difesa (impeccabile Barzagli). I lanci lunghi per i movimenti in profondità di Palacio non funzionano, Cassano predica a sprazzi e Alvarez, preferito al ritardatario Guarin, resta imbrigliato tra le maglie avversarie in un ruolo, quello del trequartista, che non gli si addice. La Juve fa la partita: solita perfetta circolazione di palla e ribaltamenti velocissimi. Il tentativo al volo di Matri in area finisce fuori. Al 29' gran palla di Pirlo per Vidal, che viene messo giù in area da Handanovic: Rizzoli lascia correre ma qui il fallo c'era. Bianconeri superiori ma non alzano il ritmo per chiudere i discorsi e l'Inter resta in partita nonostante le difficoltà in tutti i settori del campo. Nel finale di tempo Handanovic respinge su Pirlo poi Buffon blocca il colpo di testa di Palacio su cross di Cassano.



Più equilibrata la ripresa. C'è Guarin al posto di Alvarez. Buon avvio dell'Inter, che al 9' trova il pareggio: Kovacic a Cassano, palla in mezzo per Palacio che si inserisce in area palla al piede e mette dentro l'1-1. Ma la gioia dei nerazzurri dura poco: prima Handanovic respinge coi pugni il tentativo di Padoin poi Matri mette dentro il 2-1 su cross in mezzo di Quagliarella, bravo a tenerla in campo sulla linea di fondo. Grandi proteste dell'Inter per un presunto fallo laterale invertito poco prima. Conte fa uscire Asamoah per Peluso, Stramaccioni risponde con Cambiasso per Ranocchia. E' un buon momento dei nerazzurri, che premono per trovare il pareggio e protestano per due interventi in area di Chiellini su Kovacic e su Cassano. L'arbitro anche qui non vede nulla. Inter in pressione costante. Entra Pogba per Matri, Rocchi per Gargano e ancora Giovinco per Quagliarella. E' assalto finale nerazzurro ma il fortino Juve resiste. Cambiasso finisce la gara un attimo prima per rosso diretto dopo un fallaccio ai danni di Giovinco. Gli animi si accendono, Conte cerca di spegnerli. Triplice fischio e festa Juve. La gara di andata è vendicata, lo scudetto è lì. A un passo. Ora sotto con la Champions.



LE PAGELLE

Buffon 7 - Sulla vittoria della Juve c'è il grande contributo del portierone bianconero, che compie due straordinarie parate su Cassano e Palacio.



Quagliarella 7 - Bellissimo gol che sblocca la partita e un assist per Matri. Conte lo chiama, lui risponde così. Più pronto che mai.



Barzagli 6,5 - Pilastro di difesa, attento e preciso. E anche una discesa sulla fascia da velocista.



Palacio 6,5 - Decimo gol in campionato per il Trenza, che riprende momentaneamente la Juve. Ma non basta.



Ranocchia 4,5 - Gravi colpe sul gol di Quagliarella, lasciato libero di calciare, e in ritardo in occasione del 2-1 di Matri.



Cambiasso 4 - Stramaccioni lo mette in campo al 20' della ripresa per guidare la squadra alla rimonta ma il Cuchu macchia la prestazione con un bruttissimo fallo su Giovinco che gli costa il rosso.



Alvarez 4 - C'è ma non si vede. Resta in campo 45' nelle vesti di fantasma. Non trova la posizione, non riesce mai a inserirsi. Insomma, un disastro.



IL TABELLINO

Inter-Juventus 1-2

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; Ranocchia 4,5 (21' st Cambiasso 4), Samuel 5,5, Chivu 5,5; Zanetti 6, Gargano 5 (35' st Rocchi sv), Kovacic 6, Pereira 5; Alvarez 4 (1' st Guarin 6); Cassano 6,5, Palacio 6,5. A disposizione: Carrizo, Belec, Silvestre, Nagatomo, Jonathan, Kuzmanovic, Schelotto, Benassi. All.: Stramaccioni 5,5

Juventus (3-5-2): Buffon 7; Barzagli 6,5, Bonucci 6, Chiellini 6; Padoin 6, Vidal 6, Pirlo 6,5, Marchisio 6,5, Asamoah 5,5 (18' st Peluso 5,5); Quagliarella 7 (37' st Giovinco sv), Matri 6,5 (29' st Pogba 6). A disposizione: Storari, Rubinho, Marrone, De Ceglie, Lichtsteiner, Giaccherini, Anelka. All.: Conte 6,5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 3' Quagliarella (J), 9' st Palacio (I), 15' st Matri (J)

Ammoniti: Gargano, Pereira, Ranocchia (I), Barzagli, Chiellini, Giovinco (J)

Espulsi: 50' st Cambiasso (I) per fallo su Giovinco