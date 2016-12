Serie A: Fiorentina brutta, il Cagliari vince 2-1

foto SportMediaset 20:51 - Brutta sconfitta per la Fiorentina nel silenzio di Is Arenas. Il Cagliari vince 2-1 grazie a un ottimo primo tempo e la doppietta di Pinilla. Il cileno ha sbloccato la gara all'11 con un tiro di potenza, poi ha scelto la precisione dal dischetto al 39'. Viola inesistenti che perdono Jovetic per infortunio e giocano a ritmi blandi. Inutile il gol della bandiera di Cuadrado al 28' della ripresa. Fortuna che da dietro si avvicina solo la Lazio. - Brutta sconfitta per lanel silenzio di Is Arenas. Ilvince 2-1 grazie a un ottimo primo tempo e la doppietta di. Il cileno ha sbloccato la gara all'11 con un tiro di potenza, poi ha scelto la precisione dal dischetto al 39'. Viola inesistenti che perdono Jovetic per infortunio e giocano a ritmi blandi. Inutile il gol della bandiera dial 28' della ripresa. Fortuna che da dietro si avvicina solo la Lazio.

Due tegole in casa Fiorentina in vista della delicata sfida di settimana prossima con il Milan. Il diffidato Gonzalo Rodriguez è stato ammonito e quindi salterà il match. Partita che difficilmente vedrà anche Jovetic costretto a uscire al 31' per un guaio muscolare.