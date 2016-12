Serie A: Palermo batte Roma 2-0, a segno Ilicic e Miccoli

- Sussulto d'orgoglio deldiche torna a raccogliere quella vittoria inche mancava dal 24 novembre. I rosanero, trascinati da(21') e(35'), dominano il primo tempo contro ladi Andreazzoli e strappano unimportante in chiave salvezza. A legittimare il successo lae il. Per la Roma un brutto stop, non evitato neppure dagli ingressi di Osvaldo e Pjanic.

LA PARTITA

Era l'ultima spiaggia, Giuseppe Sannino era stato chiaro con i suoi ragazzi che, di risposta, non l'hanno tradito, anzi. Con un primo tempo praticamente perfetto, concluso con due gol, una traversa e un palo, i rosanero hanno travolto una Roma sottotono, trovando quella vittoria che in campionato mancava da ben 126 giorni. Era il 24 novembre, segnarono Miccoli e Ilicic, e non è un caso. Nella partita forse più importante del finale di campionato, il Palermo ha ritrovato le sue stelle. Miccoli per Ilicic, Ilicic per Miccoli confezionano il 2-0 e ridanno un senso alle ultime otto partite di sofferenza, approfittando del pari "suicida" tra Genoa e Siena. Di contro la Roma esce con le ossa a pezzi da una sfida complicata, praticamente mai in partita nel primo tempo e poco efficace nella ripresa. In vista del derby i segnali non sono positivi, le squalifiche di Piris e Osvaldo aggravano ulteriormente il bollettino della trasferta.

Il capolavoro però è tattico e porta la firma di Sannino, un allenatore - ne sono convinti anche a Palermo - cacciato troppo presto a inizio stagione. Un tattico eccellente, un motivatore nato che ha saputo dare la giusta grinta ai suoi per aggredire l'avversario fin dal primo minuto. E non è un caso nemmeno il fatto che nell'undici titolare, solo Aronica e Sorrentino erano i volti nuovi rispetto a settembre. Corsa sugli esterni, pressione in mezzo al campo e poi largo alla fantasia di Miccoli e Ilicic. In giornata entrambi e quindi devastanti per i primi trentacinque minuti. Quanto basta per firmare e sottoscrivere il 2-0 finale. Prima la traversa su punizione al 7', poi al 21' il capitano rosanero pesca lo sloveno in area che stoppa alla grande e si beve Castan per il vantaggio. Pochi secondi più tardi a certificare una Roma in bambola totale ci pensa Kurtic che stampa il pallone sul palo, mentre al 35' l'asse offensivo si scambia i ruoli con Ilicic che serve a Miccoli l'assist per il 2-0 con la dormita di Burdisso.

Nella ripresa la reazione della Roma c'è, ma è tenue. Andreazzoli manda in campo subito Osvaldo e Pjanic per dare qualità a una manovra che si velocizza ma che non trova sbocchi. Totti, festeggiato in settimana per i vent'anni di Serie A, non si vede praticamente mai. Osvaldo invece mostra i limiti di un momento negativo, aggravato dal giallo che gli farà saltare il derby con la Lazio. Ci prova solo Pjanic a salvare il salvabile, ma trova nella difesa rosanero un ostacolo invalicabile. Il terzo posto, in questo momento, è più che lontano.

LA CRONACA DELLA PARTITA