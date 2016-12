Serie A: la Lazio batte in rimonta il Catania per 2-1

- Laspezza l'incantesimo e dopo oltre un mese torna alla vittoria: battuto ilall'Olimpico per. Tutto fa presagire al peggio quando, dopo la(28'), gli etnei si portano in vantaggio con un tocco rocambolesco di(50'). Ma la Lazio non demorde e uno sciaguratola rianima al 79'. Passano un paio di minuti e, su rigore, perfeziona la rimonta e l'inseguimento all'Europa League.

LA PARTITA

Un mese e tre sconfitte dopo, la Lazio torna a respirare sensazioni di alta classifica. Infrangendo così un ruolino di marcia disastroso e condito da sei k.o. nelle ultime nove gare di campionato. La Lazio "italiana", al contrario di quella europea, era in crisi e ora sembra esserne uscita. Non è stato facile combattere con l'insolita prudenza di Maran, disposto a tutto pur di portare a casa punti preziosi e – magari – un sorpasso che si era materializzato per quasi tutto il secondo tempo. Ma alla fine, in un racconto pieno di episodi, la bilancia si è inclinata dalla parte di Petkovic, che nel finale all'arma bianca ha riproposto perfino Klose dopo 54 giorni d'infortunio.

La Lazio, con Saha in campo dal 1' per la prima volta, parte con tanta energia e l'aggressività per poco non paga al 9', quando Candreva sbatte su Andujar da pochi passi. Poco dopo è il turno di Saha, che sbaglia un tap-in comodo comodo a porta sguarnita. La sfortuna si accanisce sulla banda biancoceleste, quando Cana – minuto 28 – impatta il pallone a colpo sicuro, ma una deviazione lo fa rimbalzare sulla traversa. Lulic e lo stesso Candreva macinano chilometri, ma l'arroccamento del Catania paga dividendi importanti. Sulle ali non si passa, le energie cominciano a calare e il punteggio resta inchiodato a lungo sullo 0-0.

In avvio di ripresa succede l'inverosimile: il Catania si affaccia timidamente in attacco e, dopo una serie di batti e ribatti, il pallone finisce sullo stinco fortunato di Izco che vale l'1-0. Con Hernanes poco ispirato e il morale a pezzi, la corsa diventa a ostacoli. Saha sbaglia ancora sotto porta prima di prendere la via degli spogliatoi per lasciare spazio a Kozak. Andujar non corre troppi pericoli, ma un'uscita rivedibile consegna al ceco un'occasione importante che Marchese sventa in angolo con un guizzo felino. Quando la gara sembra davvero benedire la squadra ospite, Legrottaglie infila Andujar su un cross non irresistibile di Radu e riapre tutto. Due minuti ed ecco la sciocchezza colossale: porta la firma di Bellusci, che fa fallo su Ederson in piena area e consegna a Candreva le chiavi della partita: palla in buca e 2-1. Barrientos nel finale prova il pari con un tiro da venticinque metri al posto di restituire palla, mettendo un po' di pepe su una partita già dal filo poco logico. Per il Catania è un'altra pesante sconfitta in extremis dopo quelle con Inter e Juventus. La Lazio invece torna in zona di galleggiamento: la Champions resta distante, l'altra Europa – grazie a compagni di viaggio non irresistibili – è pienamente alla portata.