George Weah porta il figlio al Chelsea

Chelsea "cantera dei vip". L'ex leggenda del Milan George Weah ha infatti portato suo figlio Timothy, 13 anni, nel quartier generale dei Blues per fargli fare un provino nel club di Abramovic. Il liberiano, che nel Chelsea ha giocato nel 2000, ha dunque preferito Londra a Milanello, dove ha vissuto gli anni migliori da calciatore. Un piccolo sgarro ai rossoneri, che sottolinea però il blasone delle giovanili del club londinese.

"E' un grande talento - ha spiegato Weah, parlando del figlio che vuole seguire le orme da attaccante del padre -. Vogliamo dargli l'opportunità e quindi ho deciso di portarlo al Chelsea per fargli fare esperienza. Timothy si sta divertendo molto, spero possa restare in maniera permanente". Ma Weah, del resto, non è l'unico big del calcio ad aver scelto il club di Abramovic per i figli. Tutti e tre i bambini di David Beckham, ad esempio, hanno fatto almeno un provino per i Blues. Sarà un caso?