Nazionale, sì a Italia-Argentina per Papa Francesco

Bergoglio, il Papa tifoso del San Lorenzo 10:44 - Dopo l'appello lanciato dal ct dell'Italia, Prandelli, è arrivata la disponibilità da parte dell'Argentina di giocare un'amichevole nel nome del neo eletto Papa Francesco. In giornata è arrivata la risposta attraverso il social network Twitter di Guillermo Tofoni, responsabile della società che organizza gli incontri non ufficiali della Nazionale suadmericana: "Organizzeremo questa partita amichevole, stiamo già lavorando sulla data".

Dopo la vittoria con Malta, Prandelli aveva lanciato la proposta: "La Nazionale di Messi è l'unica delle big mondiali che ci manca: chiuderebbe il cerchio". Sembra dunque ormai vicina una sfida tra due delle formazioni storiche del calcio mondiale in onore del Pontefice argentino. Fonti vicine alla Federcalcio argentina hanno ipotizzato come data il 14 agosto, giorno in cui però ci sarebbe già l'amichevole dell'Albiceleste con la Russia.