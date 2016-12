Cavani, De Laurentiis si arrende: "Spero resti, ma se vuole andare via..."

foto SportMediaset Correlati Cavani diretto a Torino

Mazzarri sconsolato 17:23 - Il futuro di Cavani sembra sempre più lontano da Napoli. E anche De Laurentiis ne prende atto. "Se un giocatore decide di andarsene non c’è contratto che tenga", ha scritto il presidente su Twitter, rispondendo a un tifoso che gli chiedeva "Caro presidente, fare un contratto a Cavani tipo Messi? Così da legarlo a noi nel tempo? Una bandiera tipo Zanetti xke no?". Spero che Cavani resti per sempre, ma dipenderà da lui", ha aggiunto De Laurentiis. - Il futuro disembra sempre più lontano da. E anchene prende atto. "Se un giocatore decide di andarsene non c’è contratto che tenga", ha scritto il presidente su Twitter, rispondendo a un tifoso che gli chiedeva "Caro presidente, fare un contratto a Cavani tipo Messi? Così da legarlo a noi nel tempo? Una bandiera tipo Zanetti xke no?".", ha aggiunto De Laurentiis.

Le voci di un addio di Cavani da Napoli sono sempre più insistenti e ogni giorno spuntano contatti e indiscrezioni a riguardo. Messo alle strette dalla situazione, anche il presidente De Laurentiis ormai pare rassegnato e ai tifosi non nasconde la sua amarezza, ma anche la sua impossibilità di trattenere il bomber. Rispondendo a un tifoso su Twitter, il numero uno del Napoli parla chiaro: "Se un giocatore vuol partire, non ci sono contratti che tengono...". Messaggio forte e chiaro.



Cavani del resto da mesi è finito nel mirino dei club più ricchi e potenti d'Europa, che sembrano pronti a fare follie per averlo in rosa. In prima linea, stando al padre del giocatore, ci sarebbe il Real Madrid. "Mio figlio ha il 50% di possibilità di firmare col Real - ha detto a Marca Tv il papà dell'attaccante -. Il Napoli ha rifiutato le offerte di molte squadre, ma credo che se arrivasse un'offerta da 60 milioni Edinson verrà ceduto. Non è facile trattare col Napoli".