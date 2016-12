Caso Is Arenas, il Milan: "Campionato alterato"

foto SportMediaset Correlati Cagliari-Fiorentina si gioca senza pubblico

Al Milan non è piaciuta la decisione di far disputare Cagliari-Fiorentina nell'impianto di Is Arenas a porte chiuse. Alle dichiarazioni di Adriano Galliani, che aveva parlato di "campionato irregolare e situazione intollerabile", fa ora seguito il durissimo comunicato della società rossonera in cui si parla di "campionato alterato", con tanto di dossier. "L'A.C. Milan si riserva ogni conseguente iniziativa nelle sedi competenti".

Il comunicato del Milan è arrivato dopo l'ufficializzazione di Cagliari-Fiorentina a porte chiuse.



Ecco il testo integrale:



La Lega ha comunicato che la gara Cagliari-Fiorentina si giocherà a porte chiuse. Il Milan aveva giocato il 10 febbraio 2013 dinanzi a uno stadio pieno, come altre 6 squadre; 3 squadre hanno giocato davanti ai soli abbonati; 3 a porte chiuse; una soltanto, la Juventus, in campo neutro; in un caso è stato assegnato lo 0-3 a tavolino; nessuno sa cosa accadrà nelle prossime giornate.



Lo scenario è ben rappresentato dalla tabella che segue.



GARE INTERNE CAGLIARI CALCIO STAGIONE 2012/2013

Cagliari-Atalanta 1-1, 2 Settembre 2012, PORTE CHIUSE

Cagliari-Roma 0-2, 23 Settembre 2012, PORTE CHIUSE (persa a tavolino)

Cagliari-Pescara 1-2, 30 Settembre 2012, SOLO TIFOSI FIDELIZZATI

Cagliari-Bologna 1-0, 21 Ottobre 2012, SOLO TIFOSI FIDELIZZATI

Cagliari-Siena 4-2, 31 Ottobre 2012, SOLO TIFOSI FIDELIZZATI

Cagliari-Catania 0-0, 10 Novembre 2012, APERTO (capienza 13.045)

Cagliari-Napoli 0-1, 26 Novembre 2012, APERTO (capienza 16.077)

Cagliari-Pescara (TIM Cup) 4-2, 5 Dicembre 2012, APERTO (capienza 16.077)

Cagliari-Chievo 0-2, 9 Dicembre 2012, APERTO (capienza 16.077)

Cagliari-Juventus 1-3, 21 Dicembre 2012, CAMPO NEUTRO PARMA

Cagliari-Genoa 2-1, 13 Gennaio 2013, APERTO (capienza 16.077)

Cagliari-Palermo 1-1, 27 Gennaio 2013, APERTO (capienza 16.077)

Cagliari-Milan 1-1, 10 Febbraio 2013, APERTO (capienza 16.077)

Cagliari-Torino 4-3, 24 Febbraio 2013, PORTE CHIUSE

Cagliari-Sampdoria 3-1, 10 Marzo 2013, PORTE CHIUSE



Al di là delle responsabilità di decisioni che qualunque persona di buon senso giudicherebbe incomprensibili perché diverse tra loro per casi sostanzialmente identici, è certo che il normale svolgimento del Campionato di Serie A ne risulta alterato. L’A.C. Milan si riserva ogni conseguente iniziativa nelle sedi competenti