L'Udinese avrà il suo stadio: a giugno il via ai lavori per il nuovo Friuli

L'come lae non solo per il colore della maglietta. La società friulana è stata protagonista di una svolta importante con le firme sui contratti per la cessione del diritto di superficie sull'area dello stadio Friuli per i prossimi. In pratica, l'sarà padrona del suo stadio, seguendo il modello dello. I lavori di ammodernamento dell'impianto inizieranno già a fine stagione e andranno avanti per due.

L'area in questione, attraverso i lavori di ristrutturazione, sarà valorizzata e l'impianto verrà gestito dalla società dei. Con il comune è stato superato uno snodo cruciale per il futuro bianconero e il via libera per l'ammodernamento del Friuli permetterà l'inizio dei lavori già nel prossimo giugno. Tra i primi progetti c'è lo spostamento del terreno di gioco, che verrà ribassato e incassato verso la tribuna centrale. Entro un paio d'anni l'avrà la sua nuova casa completamente coperta, dotata di ogni confort di sorta - dall'hospitality ai ristoranti, all'intrattenimento pre gara -, ma non va dimenticato che, nella "pancia" del "Friuli", c'è un area di oltre 20 mila metri quadrati che verrà attrezzata per essere utilizzata ogni giorno dalla cittadinanza.

Il patron Gianpaolo Pozzo, attraverso il sito ufficiale dell'Udinese, non ha nascosto la sua soddisfazione: "Oggi è una giornata storica per tutto il Friuli e per me, personalmente, rappresenta la fine di una "via crucis" durata dieci anni e che ci porterà a realizzare un impianto moderno ed efficiente per il calcio, ma che sarà aperto a tutti, sette giorni su sette, in una delle aree logisticamente migliori della città. Dobbiamo riconoscere il merito, enorme, del sindaco Furio Honsell per aver compiuto quello che a tutti gli effetti è un "miracolo burocratico". Nei miei 27 anni di presidenza non avevo mai trovato un primo cittadino così collaborativo, un sindaco che non esito a definire un vero e proprio manager in grado di coinvolgere e stimolare tutti i dirigenti comunali e a lui, come a tutti gli uffici di palazzo d'Aronco, va il nostro più sentito ringraziamento".