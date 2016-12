Milan, Allegri: "Balotelli è simile a Ibrahimovic"

: "Sì, Balotelli è simile a Ibrahimovic per fisico e per come si muove in campo. Ma Mario ha molte possibilità di migliorare le sue qualità. Qui da noi lo può fare, può giocare con continuità. Sta migliorando dal punto di vista della maturità. Contro il Chievo giocherà tranquillo, ma senza l'obiettivo di innervosirsi per eventuali cori".: "Spero di rimanere, non mi vedo in un'altra squadra italiana".

Il Milan contro il Chievo "giocherà per vincere ma anche per dedicare una grande prestazione a Claudio Lippi", il giornalista di Milan Channel scomparso in settimana. Allegri lo ricorda così: "Un ragazzo di appena 42 anni che aveva passione e ce la trasmetteva quando veniva a Milanello, sempre con il sorriso sulla bocca. Gli piaceva fare anche l'allenatore e ogni tanto facevo qualche battuta con lui. Da lassù ci guarderà".

Tre punti importanti anche per la classifica: "Cerchiamo di fare punti a Chievo, poi ci prepareremo per questo affascinante trittico di partite (con Fiorentina, Napoli e Juventus, ndr) da giocare con un obiettivo importante che fino a qualche mese fa era un miraggio - ha notato l'allenatore rossonero -. In questo momento siamo al terzo posto, per mantenerlo bisogna puntare al secondo. Se riusciremo ad arrivare alla Champions League senza i preliminari l'annata diventerebbe ottima".

A Verona non ci sarà Zapata: Ho preferito farlo lavorare a Milanello per averlo poi a disposizione martedì prossimo. Sulle fasce ci saranno De Sciglio e Abate". Allegri sta cercando anche qualche soluzione a centrocampo: "C'è la possibilità che giochi Montolivo davanti alla difesa o da mediano destro. In questo caso giocherebbe Ambrosini davanti alla difesa". Ancora una settimana per vedere Pazzini e Boateng: "Saranno a disposizione per la partita con la Fiorentina".

Il futuro non sembra incerto: "Galliani ha detto che sono saldo sulla panchina del Milan. Ognuno è libero di dire ciò che vuole. Nel calcio non si sa mai, io sono contento al Milan e vorrei rimanerci. Per questo ci vogliono i risultati. Mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero".