Juve, Antonio Conte: "Con l'Inter è partita con "p" maiuscola"

Conte poi risponde a una domanda sul suo futuro e sul suo improbabile, almeno per ora, approdo all'Inter dice: "Mai dire mai nella vita. Io sono un professionista". "Sono sempre il primo tifosi delle squadre che alleno - ha proseguito il tecnico salentino -. E' stato così ad Arezzo, Bari, Siena e chiaramente Juventus".

Tornando a bomba sul match di Milano ha spiegato: "E' un momento importante della stagione con 6 partite in 21 giorni, ci giochiamo lo scudetto e il passaggio del turno in Champions e non stiamo certo pensando già alla sfida con il Bayern, ma siamo concentrati sull'Inter. So per esperienza che fare calcoli rischia di farci sbagliare, dobbiamo pensare partita per partita a partire da domani. Dobbiamo perseguire i nostri obiettivi che sono rivincere lo scudetto e proseguire nel sogno Champions". L'Inter? "Nella singola partita può battere chiunque, dobbiamo essere molto concentrati e attenti". Per quanto riguarda, invece, la formazione precisa: "Abbiamo avuto 15 nazionali in giro per il mondo, non tutti sono tornati in perfette condizioni. Vucinic, infatti, ha la febbre".