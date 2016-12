Serie B, il Sassuolo si accontenta del pari col Verona

foto SportMediaset 23:24 - Nessuno scossone alla classifica della Serie B. Il big match della 34esima giornata Sassuolo-Verona finisce 1-1, ma il Livorno non riesce ad approfittarne, pareggiando 1-1 col Bari. Invariata la situazione in vetta: Sassuolo 73 punti, Verona e Livorno a quota 64. Per la zona playoff l'Empoli batte la Pro Vercelli (0-1), il Varese stende la Reggina (3-0), il Novara travolge il Cittadella (2-6) e la Ternana ferma il Brescia (1-0). - Nessuno scossone alla classifica della. Il big match della 34esima giornata, ma ilnon riesce ad approfittarne,. Invariata la situazione in vetta:73 punti,a quota 64. Per la zona playoff l'batte la Pro Vercelli (0-1), ilstende la Reggina (3-0), iltravolge il Cittadella (2-6) e la Ternana ferma il(1-0).

La capolista, dunque, rallenta. Dietro, però, nessuno fa paura. Con il Verona, il Sassuolo incassa il terzo pareggio consecutivo, ma i nove punti di vantaggio sulle inseguitrici non sembrano lasciare ombre nello spogliatoio verdenero. Il big match con l'Hellas finisce 1-1, ma la squadra di Di Francesco rischia molto per tutta la partita e si salva soltanto grazie alla freddezza di Pavoletti e ai riflessi di Pomini, che para un rigore a Gomez sull'1-0 e tiene in partita i suoi prima del pareggio di Hallfredsson. Una piccola battuta d'arresto per la prima della classe, che in questa parte finale del campionato appare sempre più stanca e appagata.



Occasione sprecata invece per il Livorno, che con il Bari resta in vantaggio fino all'87', ma poi si fa raggiungere da un colpo di testa di Fedato e dice addio alla possibilità di sorpassare l'Hellas e conquistare il secondo posto solitario. Nella zona alta della classifica l'Empoli fatica più del dovuto, ma alla fine espugna il campo della Pro Vercelli grazie a una rete su rigore di Tavano, mentre il Varese non lascia scampo alla Reggina con un secco 3-0. Sempre in chiave playoff ottima vittoria del Novara, che prosegue la striscia positiva, travolgendo in trasferta il Cittadella 6-2 (ma il match è viziato dall'espulsione di Cordaz al 30') e conquistando il sesto posto in classifica. Brutto stop invece per il Brescia, che, sconftitto dalla Ternana (1-0, gol di Viale al 72'), vede avvicinarsi anche la Juve Stabia, vittoriosa contro il Modena (1-0, gol di Caserta al 47').



Bene anche il Lanciano, che supera senza sforzi il Vicenza 2-0 (rete di Plasmati e Castiglia). Nella zona più calda della classifica invece tre punti preziosi per lo Spezia, che regola il Crotone 2-0 in trasferta, e per l'Ascoli, che condanna il Grosseto (3-1).