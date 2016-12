Brasile, la copertura rischia il crollo: chiuso lo stadio olimpico di Rio

foto SportMediaset 18:23 - A solo sei anni dall'inaugurazione, il prestigioso stadio olimpico João Havelange di Rio de Janeiro è stato chiuso dalle autorità locali perché la copertura della struttura rischia il crollo. L'impianto, costato 150 milioni di euro, era stato scelto per ospitare le gare di atletica leggera durante le Olimpiadi del 2016 e per accogliere la Nazionale di Prandelli in occasione della Confederations Cup. - A solo sei anni dall'inaugurazione, il prestigioso stadio olimpicodalle autorità locali perché la. L'impianto, costato, era stato scelto per ospitare le gare di atletica leggera durante lee per accogliere lain occasione della

Lo stadio, stando a quanto riferito dall'ufficio del sindaco, rimarrà chiuso a tempo indeterminato e, al momento, non è ancora chiaro se sarà possibile recuperare la struttura a breve. La decisione di blindare la struttura arriva dopo alcune verifiche di una società privata specializzata in edilizia. Secondo lo studio presentato alle autorità, la copertura dell'impianto rischia di crollare con venti anche di solo 63 km/h. Una brutta tegola per gli organizzatori, che ora dovranno gestire la situazione e trovare una soluzione. Di sicuro, secondo il responsabile comunale dell'area Armando Queiroga, entro 30-40 giorni verrà presentato un progetto di rinnovo della copertura per capire come risolvere il problema, con tanto di costi e tempi di realizzazione. Poi si vedrà. Fino ad allora l'Engenhão rimarrà chiuso. Anche Prandelli, dunque, dovrà cercare una nuova location per gli allenamenti quotidiani dell'Italia in occasione della Confederations Cup.