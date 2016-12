Zé Eduardo: "Mi sento un giocatore di m..."

- "In Brasile ero un campione, da quando sono andato al Genoa sono diventato un giocatore di merda".non usa giri di parole per descrivere la sua deludente esperienza in Serie A. A due anni dal suo arrivo in Italia - illo acquistò nel 2011 dal, con cui aveva vinto campionato e Copa Libertadores - il 26enne attaccante brasiliano, attualmente in prestito al, ha collezionato appena 17 presenze, realizzando un solo gol.

"Sono tornato in Brasile per stare accanto a mio padre che non sta tanto bene - ha detto Zé Eduardo in un'intervista al Secolo XIX - e anche per trovarmi una squadra che mi faccia giocare. A dicembre avevo già un accordo con il Vasco per andare da loro. Era tutto fatto ma poi il Genoa ha voluto un milione per il prestito. La trattativa è saltata, sono tornato a Siena dove però avevano già comprato altri due attaccanti".

"Per tre mesi ho fatto solo preparazione atletica, niente pallone - ha aggiunto il brasiliano, nella scorsa estate vicino al Milan -. La stagione sta finendo, ho chiesto il permesso al presidente di venire qui per stare con la mia famiglia. Certo, sono triste e deluso".