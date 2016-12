Vucinic: "Inter-Juventus come se fosse l'ultima della vita"

17:21

pensa solo a Inter-Juventus. Il Bayern è rimandato a sabato sera. "Dobbiamo giocare come se fosse l'ultima partita della vita" ha detto in esclusiva a Sportmediaset. "L'Inter non mi sembra in difficoltà, anzi. Contro il Tottenham la davano per spacciata e ha sfiorato la clamorosa qualificazione". Non sa se giocherà (possibile riposo in vista della Champions), ma fosse per lui non ci sarebbero dubbi: