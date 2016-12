Inter: Guarin perde l'aereo e rientra solo venerdì

foto SportMediaset 09:05 - Brutte notizie per Stramaccioni in vista della supersfida di sabato pomeriggio contro la Juve. Dopo Gargano e Pereira, problemi di rientro in Italia anche per Guarin. Il colombiano ha infatti perso l'aereo che lo avrebbe riportato a Milano dal Sudamerica, dove è stato impegnato con la sua Nazionale nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2014 contro Bolivia e Venezuela. Il tecnico dell'Inter lo riavrà dunque soltanto venerdì per la rifinitura. - Brutte notizie perin vista della supersfida di sabato pomeriggio contro la. Dopo Gargano e Pereira, problemi di rientro in Italia anche perIl colombiano ha infatti perso l'aereo che lo avrebbe riportato a Milano dal Sudamerica, dove è stato impegnato con la sua Nazionale nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2014 contro Bolivia e Venezuela. Il tecnico dell'Inter lo riavrà dunque soltanto venerdì per la rifinitura.

Stramaccioni a questo punto dovrà valutarne le condizioni e decidere se schierarlo titolare dietro la coppia d'attacco Cassano-Palacio. Anche gli uruguaiani Gargano e Pereira si uniranno alla resto della squadra venerdì. Per il tecnico nerazzurro le buone notizie arrivano da Nagatomo e Kuzmanovic, tornati ad allenarsi in gruppo.