Cagliari-Fiorentina si gioca senza pubblico

, in programma sabato alle 15 a, si giocherà a. Nessuno spiraglio per i quasi 5000 abbonati rossoblù, che la società sarda voleva far accedere all'impianto dopo le gare senza pubblico con Samp e Torino. Ed invece altra fumata nera: giovedì mattina, durante la riunione della Commissione comunale di vigilanza, non è arrivato il via libera in quanto l'organismo si sarebbe dichiarato non competente a decidere.

"La Commissione - si legge in una nota del Comune di Quartu - ha preso atto della mancanza del parere del Questore, del fatto che il parere del Coni era riferito a un progetto differente rispetto a quello presentato, e dell'assenza di postazioni riservate alle persone diversamente abili".

Ma c'è anche il problema capienza. ''In particolare - spiega il Municipio - è stato rilevato che il progetto prevede una effettiva capienza superiore a 5000 posti per le due tribune (Main Stand e Curva Nord). Per tali motivi, i membri della commissione - che oltre ai rappresentanti comunali comprende rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell'Asl ed esperti - hanno ritenuto di non potersi esprimere''.

Il Cagliari, però, obietta. ''Con la Curva sud e i Distinti inutilizzabili per i problemi legati a via Olimpia - spiega la società rossoblù nella pagina ufficiale di Facebook - nessun settore dello stadio, da solo, ha una capienza sufficiente per ospitare tutti gli abbonati, da qui la richiesta di utilizzarne due. Ribadiamo che la nostra proposta era di consentire l'ingresso per Cagliari-Fiorentina ai 4500 abbonati e non a una persona di più".