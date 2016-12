Galliani: "Il Milan ha fatto più punti di tutti in Italia negli ultimi cinque anni"

ha stilato la sua personale classifica di Serie A. "In Europa c'è il ranking di 5 anni. Io ho fatto uno studio dell'ultimo quinquennio in Italia e il Milan è primo perché ha fatto 360 punti, poi l'Inter e terza la Juve", ha detto l'ad rossonero. Sul Fair play finanziario: "E' in pratica un salary cap perché per il pareggio di bilancio bisogna tenere più bassi gli ingaggi. Nel 2013 il monte ingaggi del Milan diminuirà ancora".

Ecco i conti fatti da Galliani: "Dopo 4 anni e 29 partite il risultato aggregato dice che il Milan è primo con 360 punti. Seguono l'Inter a 347, la Juventus a 336, la Roma a 309, il Napoli a 292: io guardo questi dati e mi rassereno. Sono convinto che il ranking servirebbe anche in Coppa Italia''.

Sul positivo momento in campionato: ''Non dobbiamo autocelebrarci troppo. Anche perché i giudizi si basano sempre sull’ultima partita. Dopo Barcellona-Milan ho confrontato le pagelle con quelle dell’andata ed erano completamente diverse: ci vuole più equilibrio''

"L’estate scorsa è stato uno stimolo per me. Qualche anno fa non sarei andato a Caen per comprare Niang. Ora abbiamo fatto il cda e siamo in pareggio di bilancio. Senza l’Irap, che è una tassa che si paga solo in Italia, saremmo in attivo. Il Milan vuole camminare da solo e ci sta riuscendo. La cosa che mi fa più piacere è che ora il Milan ha creato valore nel senso che la rosa di questa stagione vale di più rispetto a quella dello scorso anno'', ha aggiunto parlando della situazione finanziaria milanista.

Galliani ha parlato in occasione della presentazione delle nuove figurine elettroniche della Giochi Preziosi e a proposito di eventuali volti nuovi, non si è sbilanciato: "La prossima card? Non lo so, però abbiamo tanti giocatori come Balotelli che hanno il physique du role della star''.

Proprio "SuperMario" sta entusiasmando. ''Da quando è al Milan Mario ha una media gol che non ha mai avuto nella sua carriera e mi auguro che continui così - ha concluso Galliani - . Balo è arrivato con grande entusiasmo e concentrazione. Sono molto contento in questo periodo. Sono molto soddisfatto dei 5 giocatori in nazionale, sono ragazzi giovani che giocano molto bene. Balo mi ricorda Ibra dal punto di vista fisico perchè Weah, van Basten e Sheva erano diversi. Sono molto contento che lui ed El Shaarawy siano gli attaccanti della Nazionale''.