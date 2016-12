Napoli, Insigne: "Vogliamo il secondo posto"

- Tutti per. Anchesi iscrive al coro di quelli che vorrebbero vedere il tecnico alanche per l'anno prossimo: "Saremmo contenti se rimanesse ma sono scelte che non spettano a noi, bensì all'allenatore e alla società. Quest'anno il mister mi ha dato tanta fiducia e io cerco sempre di seguire le sue indicazioni". Dopo la vittoria con l'ecco la gara di: "Non vogliamo mollare il 2° posto, vogliamo vincere".

Il Milan si fa sotto: "Cercheremo di vincere tutte le partite fino alla fine, vogliamo il secondo posto. Non soffriamo le pressioni e al momento siamo noi secondi". La partita dell'Olimpico nasconde delle insidie: "Col Toro sarà una gara non semplice - ha dichiarato a 'Radio Marte' -, ma andremo lì per giocarcela. Io sono carico per la vittoria con la Nazionale...".

Il futuro di Insigne è sempre più azzurro: "Sono orgoglioso di indossare la maglia del Napoli e spero di restare il più a lungo possibile. Con questi tifosi è stato subito facile adattarsi. Il Napoli punta molto sui giovani: anche mio fratello Roberto è uno di questi e spero possa dimostrare di essere più forte di me". Intanto Lorenzo sogna di ricostituire una grande coppia: "Ogni tanto scherzo con Immobile dicendogli di venire al Napoli. Mi piacerebbe giocare ancora con lui". Il calendario riserva due appuntamenti imperdibili: "Tra una settimana nascerà il mio bambino e si chiamerà Carmine come il mio papà. L'anno prossimo invece c'è il Mondiale: voglio dare il massimo per convincere Prandelli a convocarmi. Prima c'è l'Europeo Under 21 a cui tengo tantissimo".