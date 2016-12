Serie A, Rizzoli dirigerà Inter-Juve

foto SportMediaset

18:33

- Saràl'arbitro dell'attesissimo big-match della 30.a giornata,. Per quanto riguarda le altre squadre di vertice, Torino-Napoli sarà diretta da Giannoccaro, mentre Celi fischierà in Chievo-Milan e Massa in Lazio-Catania. A Orsato Cagliari-Fiorentina, Palermo-Roma a Calvarese. Le altre designazioni: Atalanta-Sampdoria a Romeo, Genoa-Siena a Rocchi, Parma-Pescara a Di Bello e Udinese-Bologna a Giacomelli.