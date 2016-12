Juve, Marchisio: "Pronti a vendicarci contro l'Inter"

"Prima del Bayern bisogna concentrarsi per forza sull'Inter, perché è una sfida molto difficile - ha proseguito Marchisio - All'andata fu una partita strana, andammo in vantaggio subito poi... Solo dopo l'Inter ci dedicheremo alla grande sfida contro i tedeschi".



"Inutile dire quanto sia attesa. Loro sono sicuramente superiori: per esperienza e, secondo me, anche per qualità perché hanno grandissimo campioni - ha detto il centrocampista di Conte della squadra bavarese, che sta dominando la Bundesliga - Però noi andiamo là senza paura, per giocarcela. Come abbiamo fatto vedere contro i campioni d'Europa, lo Shakhtar e il Celtic, che aveva battuto il Barcellona. Quindi possiamo andare a Monaco e fare bene".