Real Madrid: tifosi in corteo per far restare Mourinho

- Da molte settimane il futuro di, con l'allenatore portoghese che lancia messaggi d'addio e la dirigenza madrilena che sta pensando al suo successore.: per rendere pubblica la loro volontà hanno organizzato prima della gara di Liga contro il Levante (in programma il 6 aprile) un corteo per chiedere a Mourinho di rimanere.

Alla manifestazione parteciperanno in blocco tutti i gruppi di tifo dei Real Madrid: Carabaña, We are the champions, Capote y Montera e Chelle, e soci storici come Tonin el Torero y socios como Toñín el Torero.

Il corteo avrà inizio alle 16.30, un'ora e mezza prima del fischio d'inizio e terminerà alla Puerta 0 dello stadio Santiago Bernabeu.



Difficile comunque che Mourinho e la dirigenza del Real Madrid cambino idea: il portoghese ha rilasciato molte dichiarazioni d'amore verso i suoi ex club Chelsea e Inter che sarebbero pronti a riaccoglierlo a braccia aperte; i dirigenti dei 'blancos' non apprezzano fino in fondo il personaggio di Mourinho e stanno pensando a un poker di allenatori per sostituirlo: Ancelotti, Klopp, Conte e Villas-Boas.