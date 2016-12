Morosini, i periti del gip contro i medici: "Omesso l'impiego del defibrillatore"

foto SportMediaset Correlati Mostra maglia per Moro e viene ammonito 20:15 - Duro affondo dei periti del gip nell'ambito della consulenza sulla morte in campo di Piermario Morosini. "Tutti i membri dell'equipe medica hanno omesso di impiegare il defibrillatore - si legge nel referto -. I medici sono chiamati a detenere nel proprio patrimonio di conoscenza professionale il valore insostituibile del defibrillatore". "Lo sforzo fisico ha favorito la morte del giocatore", aggiungono gli esperti. - Duro affondo dei periti del gip nell'ambito della consulenza sulla morte in campo di. "- si legge nel referto -. I medici sono chiamati a detenere nel proprio patrimonio di conoscenza professionale il valore insostituibile del defibrillatore". "", aggiungono gli esperti.

I periti sottolineano dunque il mancato utilizzo del defibrillatore su Morosini dopo l'attacco di cuore e rincarano la dose richiamando la categoria alla necessità di essere in grado di usare l'apparecchiatura in caso di necessità. Una perizia che verrà dibattuta nell'incidente probatorio il 19 aprile prossimo e che si è soffermata sulle singole responsabilità dei quattro medici intervenuti il 14 aprile 2012 intorno al giocatore collassato in campo durante Pescara-Livorno.



"In qualità di responsabile del soccorso nel campo della squadra ospitante, il medico del Pescara era chiamato a conoscere la disponibilità della strumentazione - scrivono i periti - la assoluta incardinata attività posta in essere da tale sanitario comunque dati i tempi di intervento riveste sicura dignità causale nel concretizzarsi dell'exitus del Morosini".



"Per ciò che riguarda il medico sociale del Livorno sono riconosciute differenti incongruenze comportamentali, per il ruolo di non ospitante - si legge nel testo redatto dagli esperti -. Tuttavia anche egli avrebbe dovuto ricercare il defibrillatore, perché avrebbe sfruttato l'incomparabile opportunità di intervenire precocemente mediante defibrillazione esterna in un momento in cui la probabilità di pieno recupero del circolo cardiovascolare è massima (è il primo sanitario giunto nell'assistenza a Morosini). Tale omissione diagnostica-terapeutica, pertanto, riveste ruolo causale nel determinismo dell'exitus di Morosini".



Stando ai periti, ad ogni modo, "il ruolo più delicato" l'ha rivestito il medico del 118, Vito Molfese. A lui "sono addebitabili i maggiori profili di censurabilità comportamentale". "Pur intervenendo in un momento successivo rispetto ai primi due medici, si deve a lui riconoscere, tuttavia, il ruolo di leader che egli avrebbe dovuto assumere, procedendo immediatamente alla ricostruzione degli atti di soccorso praticati dai colleghi, immediatamente riconoscendo l'assenza di impiego del defibrillatore ed operandone l'impiego ad un tempo in cui una defibrillazione esterna si sarebbe associata ad una probabilità di sopravvivenza ancora piuttosto elevata (circa 60 - 70 per cento)".



Più marginale, infine, il ruolo del primario di cardiologia Paloscia perché quando interviene "solo residue chance di sopravvivenza erano ormai ipotizzabili nel Morosini al momento dell'intervento, e in conseguenza per cui nessun rilievo causale è da assegnare all'erroneo comportamento di tale medico".



"LO SFORZO FISICO HA FAVORITO LA MORTE"

Nel redigere la perizia sulla morte di Morosini, gli esperti nominati dal gip hanno confermato nelle loro conclusioni che il giocatore è morto per una "cardiomiopatia aritmogena". "Il decesso - scrivono - è inquadrabile come morte improvvisa cardica aritmica, secondaria a cardiomiopatia da cui era affetto, precipitata dallo sforzo fisico intenso".