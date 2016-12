Qualificazioni Mondiali, kung-fu in Ucraina-Moldova

foto SportMediaset

10:35

GUARDA IL VIDEO

- Il 'Sun' ci scherza su e lo definisce peggiore del 'crane kick', il calcio diventato celebre grazie al film Karate Kid. Ma quello di Taras Stepanenko, centrocampista dell'Ucraina, è un gesto davvero censurabile. Il giocatore dello Shakhtar ha colpito malamente il moldavo Vitalie Bordan durante la gara di qualificazione ai Brasile 2014, vinta dalla nazionale di Fomenko per 2-1. Un colpo feroce alla testa, per fortuna privo di conseguenze. Per Stepanenko invece è scattato il rosso diretto