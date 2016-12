Prandelli si gode Balotelli: "E' il suo momento"

Prandelli sorride quando nomina SuperMario e ci tiene a sottolineare i miglioramenti non solo in campo del bomber azzurro: "Faccio i complimenti alla sua serenità, alla sua convinzione, alla sua bravura". Una dichiarazione di stima senza riserve, che consegna di fatto nelle mani di Balotelli le chiavi della Nazionale del futuro. Non solo gol, ma anche carisma e capacità di trascinare i compagni al successo, superando le provocazioni, i fischi e gli insulti. Dal ritiro dell'Italia, torna un Balotelli diverso. Più carico, più consapevole, più leader. Prandelli non ha dubbi: è il suo momento.



Nel frattempo il ct della Nazionale ha anche il tempo di esprimere un desiderio per il futuro: "Mi piacerebbe riuscire a organizzare un Italia-Argentina. una sfida tra grandi e un omaggio al Papa". "Quella contro la nazionale di Messi è l'unica delle big mondiali che ci manca: chiuderebbe il cerchio", ha detto Prandelli, che pensa anche alla passione calcistica e alla nazionalità di Juan Mario Bergoglio: "Sarebbe anche un omaggio al nuovo Papa. Se riuscissimo ad organizzarla, sarebbe bello poter essere ricevuti in udienza e poi andare allo stadio con un unico pullman per le due nazionali, insieme".