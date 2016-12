Chiellini: "Teniamo alta la concentrazione"

foto SportMediaset 22:58 - "Ci aspettano due sfide importanti e ravvicinate: la concentrazione è massima". Giorgio Chiellini si affida a twitter per caricare la squadra in vista delle prossime partite contro Inter e Bayern Monaco. Il difensore bianconero, ancora alle prese con i problemi alle caviglie che l'hanno costretto a saltare la Nazionale, è in dubbio per la gara contro l'Inter: probabile infatti un riposo cautelativo per poter essere a disposizione contro i tedeschi. - "Ci aspettano due sfide importanti e ravvicinate:". Giorgio Chiellini si affida a twitter per caricare la squadra in vista delle. Il difensore bianconero, ancora alle prese con iche l'hanno costretto a saltare la Nazionale, è: probabile infatti un riposo cautelativo per poter essere a disposizione contro i tedeschi.

Queste due partite potrebbero segnare un crocevia importante per la Juve: vincendo a San Siro contro l'Inter farebbe un poderoso balzo in avanti per la conquista del secondo Scudetto consecutivo, mentre riuscire fare un risultato utile nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco permetterebbe ai bianconeri di giocarsi il passaggio del turno allo Juventus Stadium.