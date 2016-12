Fair Play Finanziario Uefa: City a rischio esclusione, ipotesi blocco del mercato per il Chelsea

- Terza e ultima parte dedicata al dossier sulimposto dallaai club europei. I costi non dovranno superare la massima deviazione consentita rispetto al pareggio di bilancio e i debiti dovranno essere saldati puntualmente. Il primo periodo di monitoraggio è già iniziato e riguarda il biennio 2011-13. In questo lasso di tempo la perdita massima dovrà essere di 45 milioni. A partire dal 2018-19, per ogni triennio le perdite dovranno rimanere nel limite di 30 milioni. Abbiamo visto che il Psg , nonostante un escamotage rischia grosso , mentre sepossono stare tranquille, Inter e Roma potrebbero avere qualche sanzione , pur lieve.

Abbiamo incontrato Paolo Ciabattini. Autore del libro “Vincere con il Fair Play Finanziario” e grande esperto di calcio business per parlare di Fair Play Finanziario in esclusiva per SportMediaset.it.

Quali saranno i club stranieri che non rispetteranno la break even rule?

Oltre al PSG, sicuramente il Manchester City non rispetterà la cosiddetta break-even rule. Il City ha chiuso il bilancio 2012 con una perdita pari a 120 milioni di euro che al netto del costo degli stipendi e dei cosiddetti costi nobili, potrebbero diventare 15/20 milioni di euro. Il mercato ha evidenziato un investimento netto pari a 40 milioni di euro, niente rispetto ai 130 del 2009, i 116 del 2010 e i 140 milioni del 2011. Sono arrivati i vari Rodwell (15 milioni), Javi Garcia (20), Nastasic (15,2) Maicon (6). Per la prima volta negli ultimi anni c’è stato un mercato in uscita sostanzioso. Johnson (12,6), Adebayor (6,4) , De Jong (3,5), Balotelli (20) L’impatto netto, circa 15/20 milioni di euro, potrebbe essere in parte colmato da un ulteriore aumento dei ricavi commerciali per circa 10/15 milioni. Se consideriamo la precoce eliminazione dalla Champions League, la perdita del 2013 potrebbe essere intorno ai 100 milioni di euro al netto dei costi virtuosi, che aggiunti ai 20 milioni del 2012 porterebbe la perdita aggregata considerata ai fini del FPF a circa 120 milioni di euro, quasi tre volte la soglia dei 45 prevista dalla normativa. Pure in questo caso potrebbe scattare la sanzione dell’esclusione dalle coppe anche perché i vantaggi che questi club stanno acquisendo in termini di competitività sono notevoli. In alternativa un blocco del mercato calciatori e il blocco dei premi Uefa.

Il Chelsea, grazie alla vittoria nella Champions della scorsa stagione, ha chiuso il bilancio 2012 con un utile di 2 milioni di euro, la prima volta nell’era Abramovich. In realtà, tale dato comprende anche 22 milioni di euro di un’operazione straordinaria da non considerare ai fini del FPF. Partiamo quindi da una perdita di 20 milioni di euro. La precoce eliminazione dalla Champions potrebbe aver avuto un impatto negativo sul conto economico pari a 60/70 milioni di euro a cui si dovrebbero poi aggiungere gli impatti di una campagna acquisti non certo all’insegna del FPF. Il tutto potrebbe significare una perdita al netto dei costi nobili, di oltre 100 milioni di euro, ben oltre la soglia dei 45 previsti in riferimento al biennio 2012-2013. La sanzione potrebbe essere il blocco del mercato calciatori.

Il Galatasaray sta spendendo moltissimo con un fatturato vicino ai 100 milioni di euro, che a fatica le permette di stare tra le prime 30 d’Europa. Le russe e le ucraine hanno costi alti a fronte di fatturati bassissimi.

Real Madrid, Barcellona e gli altri top club invece hanno i conti a posto?

Ilha chiuso il bilancio 2012 con un utile netto pari a 24,2 milioni di euro e, che ha raggiunto i 514 milioni, vale a dire più di qualsiasi altra istituzione sportiva nel mondo. Negli ultimi 3 anni ha fatto registrare un utile aggregato prima delle tasse di oltre 100 milioni di euro. Nel mercato 2013 ha effettuato l’acquisto di Modric per 30 milioni di euro più che compensato dalle cessioni di Sahin, Granero, Altintop, Canales e Gago.e l’indebitamento verso le banche di cui tanto si parla si ridurrà ulteriormente.

Nel 2012, Il Barcellona, nonostante gli acquisti di Fabregas e Sanchez, ha fatto registrare un utile di 49 milioni di euro con un fatturato in crescita che ha sfiorato i 500 milioni (494 milioni). I costi sono stati ridotti del 6,6% e anche la posizione finanziaria netta è migliorata. A giudicare dalla campagna acquisti estiva, che pur con un investimento di 33 milioni di euro tra Jordi alba (14) e Song (19) e nessuna cessione rilevante, è la più parsimoniosa degli ultimi anni, anche i bilancio 2013 evidenzierà una situazione economica positiva. L’esposizione verso le banche diminuirà ulteriormente. Ai fini del FPF, il bilancio del Barcellona è il migliore in assoluto in quanto togliendo le perdite che si riferiscono agli altri sport della polisportiva, (basket, pallamano,calcetto, hockey a rotelle, etc), che potrebbero valere tra i 40 e i 60 milioni di euro, il conto economico del solo calcio farebbe registrare nel 2011 un utile di 50 milioni di euro e nel 2012 di quasi 100 milioni di euro.

Il Bayern ha chiuso il bilancio 2012 con un utile di 11 milioni dopo le tasse. E stato il ventesimo anno consecutivo in cui il Bayern ha chiuso il bilancio in utile. Pagherà, cosa molto rara nel calcio, 5,5 milioni di euro di dividendi. Chiedere ai soci di Roma. Lazio e Juventus. Nella campagna acquisti che si è appena conclusa ha investito molto con un saldo negativo di 70 milioni. Javi Martinez, è costato da solo 40 milioni. Mandzukic 13 e Shaqiri 11,8. Non ci saranno assolutamente problemi anche perché si gioverà anche del fatto che i proventi provenienti dai diritti TV della Bundesliga sono aumentati del 50%.

Il Manchester United. Ha chiuso il bilancio 2012 con una leggera perdita di 6 milioni di euro prima delle tasse, complice la precoce eliminazione in Champions. La semestrale 2013 evidenzia invece un utile di quasi 30 milioni di euro grazie anche all’entrata in vigore di alcuni nuovi accordi di sponsorizzazione. Tutto ok rispetto al FPF.

Il Borussia Dortmund che pochi anni fa aveva rischiato di fallire, ha chiuso il bilancio 2012 con 37 milioni di euro di utile prima delle tasse. Il 2013 ha fatto registrare un saldo di mercato a pareggio. Le plusvalenze di Kagawa e Barrios compenseranno ampiamente gli acquisti di Reus (17 milioni) e Schiebe. Il Borussia Dortmund chiuderà il bilancio 2013 in utile a prescindere da quanto lungo sarà il percorso in Champions anche perché la sua media di 76.441 spettatori a partita lo colloca al 1° posto in Germania anche davanti al Bayern Monaco (69.491 spettatori). Lo dimostrano anche i risultati della semestrale che continuano ad evidenziare risultati economici positivi: 17,5 milioni di utile ante imposte.

L’Arsenal ha chiuso il bilancio 2012 con un utile di 37 milioni prima delle tasse grazie soprattutto alla plusvalenza derivante dalla cessione di Fabregas. Nel mercato estivo ha fatto registrare un saldo attivo ed un importante plusvalenza derivante dalla cessione di Van Persie. Il 2013 evidenzierà ancora una volta un utile di bilancio. Negli ultimi 5 esercizi l’Arsenal ha fatto registrare un utile aggregato di 170 milioni di euro.