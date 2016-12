Italia, Prandelli: "L'importante era vincere"

foto SportMediaset 23:38 - "L'importante era vincere". Così Prandelli dopo la vittoria su Malta. "Sapevamo di non trovare spazi, magari siamo stati un po' lenti nella costruzione, ma comunque abbiamo tenuto il possesso palla per tutta la gara - ha proseguito il ct azzurro - C'è mancata intensità in fase conclusiva, difensori e centrocampisti erano troppo lontani". Su Balotelli: "Si deve abituare alle provocazioni ed essere bravo a mantenere l'equilibrio, come ha fatto". - "L'importante era vincere". Cosìdopo la vittoria su Malta. "Sapevamo di non trovare spazi, magari siamo stati un po' lenti nella costruzione, ma comunque abbiamo tenuto il possesso palla per tutta la gara - ha proseguito il ct azzurro - C'è mancata intensità in fase conclusiva, difensori e centrocampisti erano troppo lontani". Su"Si deve abituare alle provocazioni ed essere bravo a mantenere l'equilibrio, come ha fatto".

''Se trovi una squadra che si chiude e abbassi i ritmi finisci che soffri così: dobbiamo imparare a essere più bravi, ad aprire squadre che si chiudono, ne troveremo altre - ha proseguito Prandelli - La classifica è buona, l'ho vista: ma dobbiamo continuare a stare attenti. Basta una partita sbagliata a rimettere tutto in gioco. Spero di arrivare a giugno con tutti i giocatori a posto, e non troppa stanchezza per il finale di stagione. Ci si mette poco a rovinare tutto con una partita: voglio ottenere la qualificazione più in fretta possibile, e poi faremo belle cose''.

I complimenti a Balotelli vanno al di là del gol: ''Non siamo Mario-dipendenti: stasera è stato bravissimo, per l'atteggiamento in campo e la serenità. E' quello che mi aspettavo. Lui sa che deve andare oltre, cerca sempre qualcosa in più". "Mi auguro di poter fare anche qualche cosa in più. Io dico sempre che passati i 30 si diventa come i cani: ogni anno vale per sette".



BUFFON: "CI SIAMO CONCESSI QUALCHE BRIVIDO"

Gigi Buffon, alla 126.a presenza in Nazionale: "Oggi c'erano condizioni un po' difficili, tirava vento, il campo era umido. E se affronti certe partite, non di cartello, non al massimo della concentrazione, possono arrivare delle difficoltà. Per questo concediamo il brivido ai telespettatori e a noi stessi". Sei giocatori della Juve e cinque del Milan in nazionale: "In questo momento è una scelta obbligata, giusta e logica".



MONTOLIVO: "PER FORTUNA C'ERA BALOTELLI"

"Abbiamo fatto fatica, per fortuna che c'è Balotelli, lui è un vero fenomeno, ci ha risolto la partita. E' arrivato ad avere piena consapevolezza dei suoi mezzi e riesce anche a controllarsi di più, anche se a certi trattamenti dovrà abituarsii". Riccardo Montolivo elogia il compagno di squadra e di nazionale dopo la doppietta segnata contro Malta. "Ha avuto un impatto pazzesco sul Milan e spero che non si fermi. Anche in nazionale è una grande prima punta, un punto di riferimento - ha proseguito - Inoltre gioca a tutto campo, dal punto di vista del sacrificio e del gioco di squadra è eccezionale, l'abbiamo visto oggi e anche con il Brasile".