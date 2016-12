De Sanctis lascia la Nazionale: "Ultima volta in azzurro"

foto SportMediaset 23:51 - Morgan De Sanctis lascia la maglia azzurra. Ad annunciarlo è stato lo stesso portiere nel giorno del suo 36esimo compleanno: "Ragazzi, mi dispiace, ma questa è la mia ultima volta in nazionale". Il giocatore ha comunicato la sua decisione prima al c.t. Prandelli e poi alla squadra nella riunione che ha preceduto Malta-Italia. "Ho deciso di lasciar spazio al nuovo che avanza per dare la priorità ad altro", ha spiegato dopo il match. lascia la maglia azzurra. Ad annunciarlo è stato lo stesso portiere nel giorno del suo 36esimo compleanno: "Ragazzi, mi dispiace, ma questa è la mia ultima volta in nazionale". Il giocatore ha comunicato la sua decisione prima al c.t.e poi alla squadra nella riunione che ha preceduto. "Ho deciso di lasciar spazio al nuovo che avanza per dare la priorità ad altro", ha spiegato dopo il match.

Una scelta ragionata, quella di De Sanctis (6 presenze in Nazionale), che ora dedicherà ogni sforzo al Napoli: "Ho parlato con il mister e con i ragazzi in questi giorni ed ho preso questa decisione. Ho fatto le giuste riflessioni e ho deciso di lasciar spazio al nuovo che avanza per potermi godere altre cose e dare la proprità ad altro. Questa scelta non è stata facile perché lascio un grande gruppo pieno di valori tecnici ed umani. Darò tutte le mie energie per il Napoli".



Un pensiero, infine, va ai suoi successori: "La speranza è che in Brasile si riesca a vincere superando l'ultimo ostacolo come non siamo riusciti a fare nell'ultimo Europeo. Comunque lascio la Nazionale in buone mani: Marchetti, Sirigu e Viviano sono un gruppo di portieri fortissimo".