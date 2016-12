Kharja-Nené: maxi squalifica dopo la rissa

foto SportMediaset

17:52

- Dopo la rissa, ecco la stangata. La federazione delha infatti usato la mano pesante nel giudicare l'ex interistae l'ex, venuti alle mani nel corso di. E' andata peggio al marocchino, che ha collezionato 10 turni di squalifica più 78mila euro di multa, mentre il brasiliano se l'è cavata, per modo di dire, con nove giornate e 67mila di ammenda. Stagione finita per entrambi e quindici giorni per fare appello.