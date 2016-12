Ibrahimovic graziato dall'Uefa: contro il Barcellona giocherà anche l'andata

. All'attaccante svedese delè stata tolta una giornata di squalifica e così potrà essere regolarmente in campo nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il. Il bomber ex Milan era stato espulso dall'arbitro italianoe poi squalificato per due giornate. Una già scontata nel ritorno degli ottavi contro gli spagnoli.

L'espulsione del Mestalla, per un intervento falloso ma non cattivo, aveva fatto discutere, poi quando è arrivata la stangata di due giornate aveva lasciato tutti stupiti. Ora, grazie al ricorso in appello del Psg, Ibra sarà della partita contro il Barcellona. Una sfida in più al suo passato.

IL VIDEO DELL'ESPULSIONE