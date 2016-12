Stramaccioni, un anno dopo riecco la Juve

festeggia il suo primo anno da allenatore dell'e lo fa a pochi giorni dalla sfida contro la grande rivale Juventus. ''Per noi non è assolutamente una partita come le altre, sia per l'importanza in classifica sia perché sentiamo tanto la gara. L'affronteremo dando il 101%. L'Inter che sbanca lo Juventus Stadium e i nostri tifosi nello spicchio che festeggiano mentre lo stadio si svuota è uno dei ricordi più belli", ha detto.

Insomma, dal trionfo di Londra nellaper squadre Primavera, alla presentazione con Carrambata di Balotelli ad Appiano Gentile: 365 giorni fa Moratti ha salutato Ranieri, senza rimpianti proprio dopo una sconfitta a Torino, e si è affidato a un altro allenatore romano, venticinque anni più giovane.

"Di altri momenti preferisco ricordare quelli felici, quello che è andato bene con questi ragazzi, come la vittoria del primo derby che rimarrà sempre nei miei ricordi. Vedere San Siro pieno, San Siro nerazzurro, il Milan che comunque non vince lo scudetto è stata un'emozione incredibile. E' innegabile che il primo, però, è quello della voce del presidente che mi dice di aver deciso di andare avanti con me In quel momento ti si ferma un attimo il tempo perché pensi: sono l'allenatore dell'Inter. Emozione, orgoglio, anche qualche sentimento come la paura di non essere all'altezza", ha aggiunto.

Sta di fatto che da un anno a questa parte sono cambiate tante cose per "Strama": "Si, è assolutamente così, mi è cambiata la vita. Adesso ci siamo conosciuti tutti un po' meglio. E' la vita di un ragazzo semplice che è cambiata tanto. Io, a volte, ancora non ci credo perchè per me è un sogno vivere questa squadra, questo palcoscenico, questa piazza così in prima persona e sono felicissimo. Ringrazio tutte le persone che mi sono intorno e tutti i nerazzurri".