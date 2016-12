Qualificazioni Brasile 2014: Spagna e Inghilterra rischiano i playoff

- L'attenzione di mezzo mondo calcistico sarà allo Stade de France. La, campione del mondo in carica e bicampione d'Europa, rischia seriamente di dover passare dai playoff per arrivare a. In casa della, prima con due punti di vantaggio, la Roja si gioca tutto. Ma non è sola: l'si gioca tutto in casa del Montenegro, il Portogallo rischia l'eliminazione esi giocano l'ultimo posto in Sudamerica.

La bandaci ha abituato a grandi imprese e rimonte, ma mai come in questi gironi di qualificazione, la Spagna sta giocando sotto le aspettative e la partecipazione ai prossimi Mondiali, a oggi, sarebbe vincolata al superamento dei playoff. Il pareggio interno contro la Finlandia ha mischiato le carte in maniera inaspettata nel gruppo I ed ecco che lo scontro diretto contro la Francia allo Stade de France, assume i contorni del dentro o fuori, pur essendo solo a metà del cammino. Il sorteggio dei playoff infatti sarà libero e la Roja, o di contro la Francia, potrebbero incappare in sfide all'ultimo fiato contro

I Tre Leoni di Hodgson sono l'altra nazionale a giocarsi uno spareggio anticipato in casa del Montenegro nella prima delle due sfide in vetta al gruppo H. Jovetic e Vucinic guidano il girone con 13 punti, due in più degli inglesi e con una vittoria metterebbero una seria ipoteca sul Mondiale verdeoro. A rischio playoff invece, per restare tra le cosiddette grandi, c'è la Croazia che nel gruppo A è appaiata in testa al Belgio, la potenza in divenire. Va peggio a Cristiano Ronaldo col suo Portogallo dopo il pareggio in Israele. Si chiudessero oggi i giochi, i lusitani sarebbero addirittura eliminati direttamente.

CR7 però non è solo. Anche un altro fuoriclasse, il Matador Cavani, rischia di guardare i prossimi mondiali dal televisore. Con ogni probabilità l'Uruguay si giocherà il quarto posto con il Cile, pur sapendo che arrivare quinti vorrebbe dire comunque avere un piede in Brasile dopo lo spareggio con la quinta asiatica. A proposito di Asia, il Giappone di Zaccheroni, vincendo in Giordania, sarebbe la prima nazionale a qualificarsi.