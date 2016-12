Juve, comincia un mese da brividi

- La sosta per le nazionali è arrivata al momento giusto per la. Dieci giorni per ricaricare le pile prima di un mese senza respiro. Sette partite di cui almeno sei da brivido per i bianconeri: si parte sabato con la trasferta sul campo dell'e si prosegue con Bayern Monaco, Pescara, di nuovo Bayern, Lazio, Milan e Torino. Con l'obiettivo scudetto e la speranza che a cavallo del derby ci siano anche le due gare di semifinale inChampions.

Il primo impegno sarà quello di San Siro contro i nerazzurri. Una sfida molto sentita soprattutto dai tifosi, in particolare dopo il 3-1 subito da Buffon e compagni all'andata, quando la Juve incassò la prima sconfitta in campionato dopo oltre un anno e vide cadere l'imbattibilità dello "Stadium". Il rischio è che la testa possa già essere a Monaco, dove martedì 2 aprile i bianconeri affronteranno il Bayern nei quarti di Champions. La corsa alla riconferma dello scudetto, infatti, è già a buon punto e quindi l'obiettivo si sposta sulla coppa per rivivere un'emozione che manca da troppo tempo.

Con nelle gambe e nella testa queste due fatiche, l'impegno casalingo contro il Pescara, in programma sabato 6 aprile, potrebbe rappresentare l'unico momento di pausa di un mese ad alta tensione. La difficile situazione della squadra abruzzese, unita al 6-1 rifilato all'andata, dovrebbero consentire a Conte di far tirare un po' il fiato ai giocatori più bisognosi. Anche perché dopo li aspetta un tour de force non indifferente. Che inizierà il 10 aprile con il ritorno con il Bayern, che potrebbe dare un indirizzo ancora più preciso alla stagione bianconera. In caso di malaugurata eliminazione la Juve potrebbe incassare il colpo e risentirne anche in campionato, mentre un successo darebbe ancora più entusiasmo all'ambiente, ma richiederebbe un ulteriore sforzo.

Sforzo che sicuramente richiederà la trasferta del 15 aprile Roma con la Lazio, l'unica squadra che quest'anno è riuscita a resistere alla Signora per ben tre volte, uscendo imbattuta dal campo di Torino, sia in campionato, sia in Coppa Italia, e addirittura vincitrice dalla sfida di ritorno del trofeo nazionale, valsa la qualificazione alla finale. Insomma, una partita da preparare con la massima attenzione. Come sarà da preparare con la massima attenzione quella contro il Milan, in programma nel weekend del 21 aprile (sono ancora da definire anticipi e posticipi della 33.a giornata). Al "Mezza" i rossoneri si imposero di misura con un rigore discusso e questo, unito al fatto che potrebbero essere diventati la principale concorrente nella conquista del titolo, darà ancora più importanza alla partita. Come se non bastasse, a chiudere questa striscia da incubo arriverà il derby del 28 aprile. Non deve ingannare la vittoria rotonda dell'andata, perché si sa che in queste sfide i valori si livellano e ogni risultato è possibile, soprattutto quando gioca il Torino di Ventura.

Insomma, davvero un mese ad alto rischio per i bianconeri, che, Pescara a parte, saranno chiamati a dover dare sempre e comunque il 100%, e anche qualcosa di più, contro avversari che proprio in questa stagione hanno già dimostrato di saper mettere in difficoltà l'armata juventina. E non è un caso che proprio con Inter, Lazio e Milan i campioni d'Italia hanno raccolto solo un punto nel girone di andata. Senza dimenticare che di mezzo potrebbero esserci anche le due sfide di semifinale in Champions League, in calendario per il 23/24 aprile e 30 aprile/1 maggio. Ma questa sarebbe una fatica che tutti vorrebbero affrontare.

Certo non mancano elementi di ottimismo. La Juve, infatti, ha finora dimostrato di essere in grado di reggere il ritmo, superando brillantemente l'ostacolo Celtic e la trasferta di Napoli, che poteva dare un altro indirizzo al campionato. Oltretutto è dimostrato che le squadre di Conte danno il meglio proprio da inizio primavera. Insomma, se è vero che il gioco si sta facendo duro, lo è altrettanto che la Juve è dura, pronta a giocare e soprattutto a vincere.