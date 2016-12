De Laurentiis e il nuovo stadio del Napoli senza curve

De Laurentiis annuncia, intervenendo telefonicamente a Sky Sport24, che per il nuovo stadio del Napoli bisognerà aspettare 3, 4 anni. Le coreografie, per le quali i tifosi del Napoli sono invidiati da tutto il mondo, potrebbero essere comunque replicate anche sui rettilinii.

E' la democrazia dello spettacolo: "Chi paga il biglietto 10 euro deve godersi la partita come chi ne paga 100. Nelle curve non si apprezza completamente la partita. Si vede bene solo una fase: attacco o difesa".

DITE LA VOSTRA: SIETE D'ACCORDO CON L'IDEA DI DE LAURENTIIS?