"Balo? Buttare a terra la maglia dell'Inter non bello ma non grave"

Adriano Galliani assolve Mario Balotelli, che nel ritiro azzurro si è detto pentito del gesto del lancio a terra della maglia dell'Inter tre anni fa contro il Barcellona. "Non è carinissimo buttare la maglia dell'Inter a terra. Però per come la vedo io non è nulla di grave - ha detto l'ad del Milan a margine di un convegno sull'industria del calcio all'università Cattaneo di Castellanza - Posso dire in ogni caso che è stato un gesto non bello".

Nei giorni scorsi Galliani ha inserito Balotelli tra i cinque calciatori di sempre che hanno giocato in Europa, con Messi e Maradona, con Falcao Ibrahimovic. "So che questa cosa non piace a Mario - ha proseguito Galliani - però mi hanno fatto questa domanda, e siccome io nella mia testa avevo i nomi di quei quattro come superiori a tutti gli altri in Europa, ho inserito Balotelli, che peraltro è ancora un bel po' giovane. E' sempre stato un bravo ragazzo, non è che sia cambiato. Forse adesso è anche più sereno, ma Balotelli è sempre stato questo. Da noi è appena arrivato, a gennaio, ma il suo comportamento è sempre stato ineccepibile in campo e fuori".



"Ho appena saputo che domani sera contro Malta giocano Balotelli ed El Shaarawy. Questa la conferma che abbiamo la coppia d'attacco più giovane al mondo in nazionale e nel Milan e quindi c'è da essere soddisfatti - ha detto ancora l'ad del Milan - Visto che qui oggi si parla di economia, abbiamo creato valore oltre che punti. Perché i giovani che crescono creano valore economico".



Galliani ha parlato anche del futuro di Allegri: "E' ben felice di rimanere al Milan e ci rimane. Promessa per una partenza migliore? Non c'è bisogno che lo prometta, è evidente e ovvio che quest'anno si era cambiato tantissimo e quindi la partenza lenta non credo sia dovuta all'allenatore, ma piuttosto ai lavori in corso. Anche se qualche precedente - ha aggiunto sorridendo - in effetti a Cagliari Allegri ce lo ha avuto". Per quanto riguarda gli arrivi, Galliani ha confermato solo quello di Cristante: "E' inserito nella rosa del prossimo anno e sarà sicuramente uno dei 25 o 26 giocatori del Milan futuro".