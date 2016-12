Cade il Gladiator, ultima imbattuta italiana

foto SportMediaset

19:12

- Si è interrotta dopol'imbattibilità del(Serie D, Girone H). La squadra campana di Santa Maria Capua Vetere è stata sconfitta domenica pomeriggio per 3-1 sul campo del: un ko per certi versi storico, dato che il Gladiator era rimasta l'unica squadra traa non avere ancora perso una partita in campionato. Nonostante questo, in classifica è seconda dietro l'Ischia.