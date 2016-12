Gascoigne: "Non voglio finire come George Best"

- Un mese negliper disintossicarsi dall'alcol. Il rischio di morire, la lenta ripresa, il ritorno insi racconta in un'intervista a "Day break", nella quale spiega di non volere fare la fine di, morto per un'infezione epatica dopo una vita condizionata dall'alcolismo. "Dio lo benedica, io ero amico di George - spiega Gazza -. Ma lui non voleva guarire, mentre io sto cercando duramente di farlo".

L'ex stella del calcio inglese vuole liberarsi per sempre dai problemi d'alcolismo e sembra determinato come mai prima d'ora: "Non ho chiesto io di essere un alcolista - dice -, ma devo ammettere che ho fatto di tutto per esserlo".



Si parla anche del suo periodo negli Stati Uniti: "Sono andato al centro di trattamento dove hanno cercato di disintossicarmi, ma non ce l'hanno fatta. Così mi hanno portato di corsa all'ospedale, e a quel punto la situazione era abbastanza grave". I medici capiscono che Gascoigne rischia di morire, lui intanto li supplica: "Per favore, non lasciatemi morire. Ho bisogno di innaffiare le piante. Le piante erano più importanti di me. Le piante poi sono morte e io sono sopravvissuto".