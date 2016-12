Seedorf trascina il Botafogo, poi viene incredibilmente espulso

foto SportMediaset 12:13 - Clarence Seedorf trascina il Botafogo alla vittoria (2-1 contro il Madureira) con un assist e un gol, ma la notizia non è questa. L'olandese ex Milan è stato espulso, per la seconda volta in carriera, in una maniera a dir poco incredibile. Al centrocampista è stato sventolato in faccia il secondo giallo perché al momento del cambio ha abbandonato il campo dalla parte sbagliata senza incrociarsi con il compagno. Una decisione bizzarra dell'arbitro. trascina ilalla vittoria (2-1 contro il Madureira) con un assist e un, ma la notizia non è questa. L'olandese exè stato espulso, per la seconda volta in carriera, in una maniera a dir poco incredibile. Al centrocampista è stato sventolato in faccia il secondo giallo perché al momento del cambio ha abbandonato il campo dalla parte sbagliata senza incrociarsi con il compagno. Una decisione bizzarra dell'arbitro.

Seedorf ha discusso con l'arbitro e dopo essersi preso il primo giallo ha continuato con la sua perdita di tempo, ma il fischietto non ha gradito la provocazione e lo ha inseguito mostrandogli il secondo cartellino. Come detto si tratta della secondo espulsione in 21 anni di carriera. Il primo, e fino a ieri ultimo, risale all'aprile del 2006, durante Milan-Messina 3-1. Quella volta fu espulso per una lite e alla fine i cacciati furuno addirittura quattro.