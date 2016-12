Fair Play Finanzario: l'escamotage del Paris Saint Germain non passerà

- Facciamo un breve passo indietro e spieghiamo che ilè un sistema normativo contabile che sostanzialmente può essere riassunto in 2 regole principali: i costi non devono superare i ricavi o meglio non devono superare la massima deviazione consentita rispetto al pareggio di bilancio e i debiti devono essere pagati puntualmente, vedi. La prima regola impatterà soprattutto sul comportamento e le strategie dei top club che spesso chiudono il bilancio facendo registrare delle perdite cospicue.. La massima deviazione consentita rispetto al pareggio di bilancio nel primo periodo sarà di 45 milioni. A partire dal 2018-2019 la massima deviazione consentita su periodi di monitoraggio di 3 anni sarà minore di 30 milioni (ancora da decidere), che significa meno di 10 milioni di perdita all’anno. La seconda regola invece si rivolge in particolar modo ai club medio- piccoli i quali spesso non hanno il finanziamento a tasso zero del mecenate di turno o comunque la facilità di accedere alle linee di credito bancarie tipica di alcuni grandi club come ad esempio gli spagnoli fino ad ora oppure i club che appartengono ad importanti gruppi industriali.

E’ molto presto per dirlo, in quanto le sanzioni relative al primo periodo di monitoraggio verranno decise nella primavera del 2014 e verranno applicate alla stagione 2014-2015, ma se fossi nello sceicco Al Thani, sarei abbastanza preoccupato. Non credo che si possa tornare indietro. Lo dimostra la pesante sanzione che è stata comminata al Malaga 3 mesi fa per non aver rispettato la regola dei debiti scaduti.

Il bilancio del PSG 2012 ha evidenziato una leggera perdita di 5 milioni di euro grazie a 125 milioni di introiti inclusi nella voce altri ricavi che dovrebbero provenire da un contratto di sponsorizzazione con la Qatar Tourism Authority. Il contratto di 4 anni, dovrebbe garantire tra i 150 e i 200 milioni a stagione a seconda dei risultati sportivi raggiunti. La sponsorizzazione, firmata nell’esercizio in corso, ha addirittura effetto retroattivo sull’esercizio 2012. Ed ecco spiegati i 125 milioni di altri ricavi.

La normativa del FPF prevede che in caso di sponsorizzazioni provenienti da parti correlate vale a dire da società collegate, controllate, controllanti o comunque che possono esercitare una certa influenza sulle decisioni del club, la sponsorizzazione venga considerata nel calcolo del risultato di bilancio ai fini del FPF, solo per la parte non eccedente il fair value, ossia il valore di mercato.

La Qatar Tourism Authority è da considerarsi una parte correlata alla proprietà, ma se anche non lo fosse stata, trattandosi di una sponsorizzazione caratterizzata da un valore nettamente superiore a quello di mercato, sarebbe manifesto che non si tratta di una parte terza, ma di una parte che in qualche modo ha degli interessi e che quindi può essere considerata come correlata e ricadere nell’ambito del fair value della transazione. In definitiva, se anche la parte con cui viene effettuata una transazione apparentemente non è correlata, se il valore della sponsorizzazione è superiore a quello di mercato, l’organo di controllo interviene per ridurre il ricavo all’interno del fair value.

L’accordo prevede che il PSG diventi ambasciatore nel mondo del Qatar presumibilmente senza diventare sponsor della maglia, altrimenti il PSG perderebbe i milioni che prende attualmente dalla Fly Emirates. E’ un contratto per il quale è difficile trovare un termine di paragone nel calcio. Dobbiamo quindi far riferimento al valore globale del marchio PSG in termini di sponsorizzazioni. Il valore del marchio di un club di calcio dipende dalla sua storia, dai trofei vinti, dal numero dei suoi tifosi e di conseguenza dal fascino che il marchio è in grado di generare e non dal fatto che la sponsorizzazione provenga da uno dei paesi più ricchi del mondo.

In conclusione, possiamo affermare che se il Manchester United che a partire dal 2014-2015 percepirà da Chevrolet in qualità di main sponsor 62 milioni di euro a stagione, i quali si aggiungeranno ai 12 milioni provenienti dalla DHL per la sponsorizzazione delle maglie di allenamento, ai 31 di Nike in qualità di sponsor tecnico oltre ad altri 20/25 relativi a sponsor minori, raggiunge un valore globale in termini di sponsorizzazioni di circa 130 milioni di euro a stagione, il PSG può valerne al massimo la metà. Se Emirates vale 20/25 milioni e lo sponsor tecnico ne vale altri 20, la parte della sponsorizzazione targata Qatar Tourism Authority da considerare ai fini del FPF potrebbe essere molto limitata. Diciamo 20/25 milioni al massimo. Poi c’è pure il discorso della retroattività. In questo caso non viene rispettato il principio della competenza. I 125 milioni dovrebbero essere esclusi dal bilancio 2012 e spalmati sui bilanci relativi al triennio 2013-2015.

In definitiva, la perdita del PSG ai fini del FPF relativa all’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2012 dovrebbe essere di120 milioni di euro che al netto del costo degli stipendi dei contratti siglati prima del 1 giugno 2010 diventerebbero poco meno di 100 milioni. Riguardo l’esercizio 2013, dobbiamo considerare che l’ultima faraonica campagna acquisti, caratterizzata dagli arrivi di Ibrahimovic, Lavezzi, Thiago Silva e Lucas, con un investimento al netto delle cessioni pari a quasi 100 milioni, potrebbe comportare un impatto sul conto economico di circa almeno 60/70 milioni di euro che verrebbero però compensati dagli introiti provenienti dalla Champions e dalla parte della famosa sponsorizzazione che sarebbe compresa all’interno del fair value, 20/25 milioni massimo.

Diciamo che dai 120 del 2012, passeremmo ai 90/100 milioni del 2013 con una perdita aggregata al netto degli stipendi dei contratti siglati prima del 1 giugno 2010, di quasi 200 milioni, più di 4 volte la massima perdita di 45 milioni consentita nel biennio. Se la UEFA non applicherà la sanzione che prevede la squalifica dalle competizioni europee per una o più stagioni in questo caso, quando mai la potrà applicare...

