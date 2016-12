Guerra Mourinho-Fifa, Josè: "Pandev, grazie"

- Una mostra interamente dedicata a se stesso è l'occasione per ringraziaree per creare ancora più confusione sul suo futuro. Parliamo, ovviamente, di, che dopo aver accusato la Fifa di aver truccato il premio di miglior tecnico al mondo, ha trovato come spalla l'attaccante del. Il macedone ha confermato la tesi dello Special, rivelando di non aver votato Del Bosque. Josè: "Ringrazio Goran per la sua onestà e la sua forza".

Venerdì la Fifa è passata al contrattacco pubblicando sul proprio sito la scheda di Pandev, che dimostrerebbe il voto del giocatore per Del Bosque. "Non è la mia firma", ha subito replicato il macedone, che sabato è stato elogiato da Mourinho: "Voglio ringraziare una persona tra le tante che mi hanno chiamato (Pandev, ndr). Grazie a chi ha avuto l'onestà e la forza di assumere pubblicamente quella posizione, perché so che non è facile. Voglio ringraziarlo per la sua onestà e la sua forza".



L'allenatore del Real Madrid, a Setubal per l'inaugurazione della mostra dedicata ai suoi 50 anni (in esposizione oggetti e foto della vita dello Special), è poi tornato a parlare del suo futuro, che con ogni probabilità - a partire dalla prossima estate - sarà lontano dalla Spagna: "Tutti sanno che ho uno spirito avventuroso. Per la mia famiglia non è facile, vediamo cosa succede. Dopo Inghilterra, Portogallo, Italia e Spagna non è facile cambiare ancora". E ancora, giusto per confondere le idee: "Ci sono cose che possono succedere e che nessuno immagina...". Secondo Marca, intanto, un nuovo indizio del suo addio imminente sarebbe il preavviso che il tecnico portoghese avrebbe dato ai tre domestici che lavorano nella sua abitazione madrilena, nel quartiere di La Finca.

FOTO: UNA MOSTRA PER I 50 ANNI