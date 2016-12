El Shaarawy: "Io e Balotelli siamo la nuova Italia"

foto SportMediaset Correlati Prandelli: "Balo non è ancora come Riva"

L'Italia spaventa il Brasile 12:00 - Insieme al Milan e insieme in Nazionale. El Shaarawy-Balotelli, nuova coppia d'oro del calcio italiano, promette più che bene in vista del Mondiale del 2014. "Io e Mario rappresentiamo un'Italia giovane, nuova - ha detto Stephan dal ritiro azzurro di Coverciano -. Il suo arrivo al Milan non mi ha penalizzato, investire sui giovani è la cosa più importante. Abbiamo margini di miglioramento per rendere l'Italia ancora più grande. - Insieme ale insieme in Nazionale., nuova coppia d'oro del calcio italiano, promette più che bene in vista deldel. "Io e Mario rappresentiamo un'Italia giovane, nuova - ha detto Stephan dal ritiro azzurro di Coverciano -. Il suo arrivo al Milan non mi ha penalizzato, investire sui giovani è la cosa più importante. Abbiamo margini di miglioramento per rendere l'Italia ancora più grande.

A secco di gol da qualche gara, El Shaarawy non ne fa un'ossessione: "Il gol non mi manca. Mi interessa la prestazione, anzitutto. Nel 4-3-3 gioco largo a sinistra, è il ruolo che preferisco anche perché lo interpreto nel Milan. Prandelli mi chiede le stesse cose di Allegri. Balotelli? Sta viaggiando a ritmi altissimi. Sono contento per lui. Sono contento che stia crescendo, come giocatore e come uomo. Io che ci sto insieme praticamente sempre, lo vedo molto più maturo. Può diventare uno dei primi tre calciatori al mondo". Secondo i più maligni, l'arrivo di Balotelli al Milan ha un po' oscurato il Faraone: "Non credo che mi abbia penalizzato - replica El Shaarawy -. Anzi, mi ha facilitato in molte cose. Non sento pressione su di me".

MARCHETTI SI FERMA IN ALLENAMENTO

Leggero infortunio per Federico Marchetti, che durante l'allenamento di sabato pomeriggio - dopo una parata - ha subito un trauma da contraccolpo alla spalla destra mentre stava lavorando con i compagni Buffon, Sirigu e De Sanctis. Il portiere della Lazio ha lasciato il campo per sottoporsi ai primi controlli, che hanno escluso qualcosa di grave. Marchetti, dunque, rimarrà in ritiro con i compagni e domenica sarà sottoposto a ulteriori esami

BARZAGLI: "NON SOTTOVALUTEREMO MALTA"

Uno dei grandi protagonisti di questa Nazionale è senza dubbio Andrea Barzagli, nel pieno della forma da parecchi mesi: "Contro il Brasile abbiamo disputato finalmente un'amichevole a grandi ritmi e ad alti livelli. Avremmo anche potuto vincerla e per questo c'è un po' di rimpianto, adesso dobbiamo ripartire da lì". Il difensore della Juventus fissa l'obiettivo su Malta e non vuole distrazioni: "Non credo che l'Italia corra il rischio di sottovalutare questo impegno. Proprio perché veniamo da una partita buona col Brasile - spiega - dobbiamo metterci tutto, usare più testa possibile, anche perché al di là della classifica del girone questa sarà una gara difficile, per nulla semplice. Giovedì abbiamo avuto spirito da grandi, bisogna confermarlo anche martedì"