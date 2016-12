Fuentes inguaia il Real Madrid

- Basta una dichiarazione, confermata poi dal suo legale, e la frittata è fatta: "Ilmi deve ancora dei soldi, non ricordo esattamente a che anno si riferiscono ma ora li vorrei perché altrimenti questo mio credito decade. Non posso dire se si sia trattato di trattamenti medici". Le parole che scatenano il caos attorno ai merengues sono di, il famigerato "dottor doping" della "Operacion Puerto".

Il tutto nel corso di un'intervista a Radio Nacional de Espana al termine dell'udienza di venerdì del processo. Inutile dire che le parole del dottor doping hanno mandato su tutte le furie il Real.

Fuentes aveva anche aggiunto di non aver mai avuto rapporti con la presidenza del Real, perché "i miei contatti erano ad altri livelli". In precedenza anche Tomas Valdivieso, avvocato del discusso medico, aveva parlato di "un debito del Real Madrid, ma non ricordo se del 2007, 2008 o 2009".

Il Real ha replicato con una nota in cui fa sapere di essere "assolutamente indignato" per le dichiarazioni di Fuentes, che vorrebbe coinvolgere il club in cose che non lo riguardano. Fonti della società spagnola hanno fatto sapere, tramite l'edizione online del giornale sportivo 'Marca', che "queste spese si riferiscono a quelle sostenute da Fuentes (che vive alle Canarie ndr) per venire a Madrid e testimoniare nel processo contro il giornale 'Le Monde'. Gli abbiamo sollecitato più volte scontrini e fatture delle spese per potergliele rimborsare". Successivamente l'avvocato Valdivieso avrebbe fatto sapere che "non è nulla a che vedere con l'Operazione Puerto".