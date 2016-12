Diego Milito: "Non so se chiuderò la carriera nell'Inter"

foto SportMediaset Correlati Tutti i numeri di Milito 22:32 - In attesa di tornare in campo dopo il grave infortunio del mese scorso, l'attaccante dell'Inter, Diego Milito, pensa al rientro. "'Sinceramente - ha detto a Inter Channel- non so se chiuderò in nerazzurro, ho sempre detto che mi piacerebbe giocare un anno nel club in cui sono nato (il Racing Avellaneda) ma ora mi interessa guarire". Sul big match con la Juve: "Che partita sarà? Una gara durissima, però vinciamo di sicuro. Almeno speriamo". - In attesa di tornare in campo dopo il grave infortunio del mese scorso, l'attaccante dell', pensa al rientro. "'Sinceramente - ha detto a Inter Channel- non so se chiuderò in nerazzurro, ho sempre detto che mi piacerebbe giocare un anno nel club in cui sono nato (il Racing Avellaneda) ma ora mi interessa guarire". Sul big match con la: "Che partita sarà? Una gara durissima, però vinciamo di sicuro. Almeno speriamo".

Milito ha poi parlato della sua condizione fisica attuale: "Che cosa mi aspetto dal futuro? Tornare a giocare - risponde l'argentino -. Adesso la mia testa ha solo un obiettivo: cercare di guarire bene per tornare in campo". Palacio ha mai detto che gli manca? "Rodri, ovviamente, me lo dice da amico. Lui sa quanto ho sofferto, speriamo di poter giocare ancora parecchio insieme. Lui è un grande campione: sono davvero felicissimo per lui, oltre ad essere un grande campione è un ragazzo fantastico".

L'attaccante argentino ha poi spronato i propri compagni in vista del finale di stagione, nel quale dovranno provare a centrare il terzo posto. ''Ho tantissima fiducia in loro - ha continuato Milito - Sono convinto che i ragazzi faranno questi mesi che mancano alla grande''.

E prima di concludere i ringraziamenti: "Non smetterò mai di ringraziare i tifosi perché, soprattutto con me, sono stati e sono meravigliosi. Per questo voglio cercare di regalar loro ancora tante soddisfazioni, lo meritano. Ringrazio la società: dal presidente in giù tutti mi sono stati vicinissimi in ogni momento nel momento più duro della mia carriera. Ringrazio la mia famiglia che è sempre con me. Tutto lo staff medico dell'Inter, con me sono straordinari e mi sopportano tutti i giorni. Dal dottor Combi in giù a tutti i fisioterapisti con Andrea Galli che mi segue personalmente".