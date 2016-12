Camerun, Eto'o: "Mangio da solo, la Federazione vuole avvelenarmi"

foto SportMediaset 23:38 - Dal ritiro con il Camerun, Samuel Eto'o lancia pesanti accuse contro la Federazione: "Vuole assassinarmi, ho ricevuto minacce di morte e per questo vivo sotto scorta - ha detto l'attaccante, ora in forza all'Anzhi - Non mangio con i miei compagni per evitare che qualcuno metta del veleno nel mio cibo". L'ex bomber dell'Inter ha poi ribadito che, "se tutto va bene", lascerà definitivamente la sua nazionale dopo il Mondiale del prossimo anno. - Dal ritiro con illancia pesanti accuse contro la: "Vuole assassinarmi, ho ricevuto minacce di morte e per questo vivo sotto scorta - ha detto l'attaccante, ora in forza all'Anzhi - Non mangio con i miei compagni per evitare che qualcuno metta del veleno nel mio cibo". L'ex bomber dell'Inter ha poi ribadito che, "se tutto va bene", lascerà definitivamente la sua nazionale dopo il Mondiale del prossimo anno.

Eto'o è regolarmente in ritiro con i suoi compagni del Camerun, pronto ad affrontare il Togo nella sfida per le qualificazioni mondiali dell'Africa, ma si rifiuta di mangiare con il resto della squadra. Mesi fa l'attaccante aveva fatto dichiarazioni fortemente polemiche nei confronti dei dirigenti della sua federazione, definendoli ''tutti corrotti'' ed era stato per questo allontanato dalla nazionale. Poi c'era stato un riavvicinamento, ed Eto' era tornato a vestire la maglia dei Leoni Indomabili. Ora le nuove pesanti accuse.