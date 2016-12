Prandelli svela il segreto di Balotelli: "Aiutato da gol e lavoro"

si gode la bella prestazione con il Brasile, il rigenerato Balotelli e guarda con fiducia ai prossimi impegni della sua Nazionale. "Pirlo è stato preservato per la sfida con Malta, una partita da non sottovalutare. Il modulo? In futuro useremo il 4-3-3 e il 4-3-1-2", ha detto il ct azzurro. Su SuperMario: "Lavoro, gol e famiglia fanno bene a Balotelli. E' stato bravo a non reagire con Hernanes, gli serve serenità".

Non solo complimenti per Balotelli, però, da parte di Prandelli. "Mario Balotelli è solo se stesso, non lo paragono a nessun grande attaccante del passato. Gigi Riva? Lui è inarrivabile, trascinava da solo la squadra... Mario, come Riva è una punta che fa reparto da solo, ma non ha ancora la sicurezza che aveva Gigi. Mi è piaciuto molto che si sia dato un sei senza accontentarsi del gol. Deve fare ancora molta strada''.

Ma il ct non vuole che l'Italia si adagi sugli allori: ''Tanti complimenti fanno piacere, ma non fanno punti. Insisto, Malta è più organizzata del Brasile, e io tra martedì e la partita di giugno a Praga voglio fare sei punti. Questa Italia ha cambiato mentalità, ma siamo solo all'inizio ma sono convinto che se andiamo avanti così batteremo anche squadre che ci sembrano imbattibili''.